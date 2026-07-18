A Hezonja se le echa el tiempo encima: el lunes expira su cláusula de salida a la NBA

La cuenta atrás se está acabando para Mario Hezonja. Su deseo por volver a la NBA a sus 31 años es un hecho, pero el tiempo para ejercer su cláusula de salida exclusiva para franquicias estadounidenses se está agotando. El próximo lunes 20 de julio concluye ese plazo para abonar los 850.000 euros y poner rumbo a Estados Unidos, por lo que si finalmente no encuentra acomodo, se abrirán otros horizontes para el croata.

Hezonja ha sido el líder durante esta temporada en el Real Madrid y sus actuaciones no han pasado desapercibidas para el resto del mundo. Su situación en el equipo blanco parecía controlada después de renovar hasta 2029 hace dos años y que el propio jugador asegurase sentirse muy contento como madridista.

Sin embargo, su cambio de agente el pasado mes de febrero indicaba que Hezonja había activado la operación regreso y ahora el alero vive horas límite para cumplir ese objetivo. El croata, como decimos, ha firmado uno de sus mejores cursos de blanco, aunque se vio empañado, al igual que en el resto de la plantilla, por ese trágico final en la Liga Endesa tras acariciar la Euroliga.

Para colmo, la salida de Sergio Scariolo, a la que él mismo reaccionó con asombro al enterarse de que su sustituto sería Pedro Martínez, ha acrecentado sus dudas alrededor de su continuidad en el Real Madrid. Hezonja apura los últimos días de la posibilidad de marcharse a la NBA por la vía más sencilla, ya que el precio de su cláusula (adecuado a lo que se paga en Estados Unidos) evitaría a la franquicia a la que le interese abonar una cantidad de traspaso mayor pasado el 20 de julio.

20 de julio, fecha límite

Tanto el Real Madrid como varios clubes de la Euroliga que tienen su ojo puesto en Hezonja cuentan las horas para que dicha fecha transcurra sin novedades desde Estados Unidos. Ahí entraría en juego el equipo que más le vigila desde hace meses. El Dubai Basketball, ahora con Xavi Pascual como entrenador, con quien se formó en el Barcelona y al que abrazó esta temporada antes de un Clásico contra el Barcelona en el Palacio, es la opción más llamativa para el croata.

Por una mayor cercanía con su país, al competir en la Liga Adriática contra equipos croatas y serbios, pero sobre todo por los megacontratos que ofrece el único extranjero de la Euroliga. En este caso, el Dubai sí tendría que pagar un traspaso para sacarle del Real Madrid y situarle a las órdenes de Pascual, con quien es un hecho que le agradaría volver a trabajar.

La cuenta atrás pronto llega a su fin y se empezará a vislumbrar el futuro de Hezonja. El Real Madrid, por si acaso se marcha su estrella, se ha reforzado con dos fichajes para el perímetro. Uno, ya anunciado, es el del francés Timothé Luwawu-Cabarrot, procedente de Baskonia, y el otro, aunque no es oficial, es el de Mikael Jantunen, rescindido por Fenerbahce.