El Real Madrid anuncia a su nuevo pistolero: Luwawu-Cabarrot ya es madridista

El Real Madrid ha anunciado su segundo fichaje para la próxima temporada: Timothé Luwawu-Cabarrot ya es madridista. El alero de 31 años llega procedente de Baskonia después de que su nuevo club haya acordado con el de Vitoria una compensación por el derecho de tanteo y así el francés se ha convertido en jugador del equipo blanco.

Luwawu-Cabarrot aportará rendimiento inmediato en un Real Madrid necesitado de un pistolero ofensivo como es el francés, más si cabe si finalmente se produce la salida de Mario Hezonja este verano. Conocido por sus siglas, TLC fue el máximo anotador de la pasada Liga Endesa, por delante precisamente del croata y del base de UCAM Murcia David DeJulius (promedio de 18,7).

El ex jugador de Baskonia se labró el premio desde la línea de triple, pues también fue el máximo triplista del campeonato. Nadie igualó sus 2,9 aciertos exteriores por partido, con el undécimo mejor porcentaje (41,5%). Además, ocupó la quinta plaza en tiros libres (90,1%), con la sexta mayor producción desde la línea de personal, mientras que aseguró tres canastas de dos por encuentro, con un 54,5% de efectividad.

Ahora llega al Real Madrid convertido en estrella europea para unirse al proyecto de Pedro Martínez. Varios clubes de la Euroliga, como Barcelona o Lyon, pugnaron por él este verano, pero finalmente es el conjunto blanco el que se lleva el gato al agua. Luwawu-Cabarrot firma por tres temporadas, por las que cobrará alrededor de ocho millones de euros brutos.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y Timothé Luwawu-Cabarrot han alcanzado un acuerdo por el que el alero, procedente del Kosner Baskonia, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-2028.