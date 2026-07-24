El Real Madrid iguala la oferta del Valencia por Ndiaye: el canterano vuelve un año después

El Real Madrid ha ejercido su derecho de tanteo por Eli John Ndiaye y recuperará a su canterano un año después tras igualar la oferta que había presentado al jugador el Valencia Basket, su máximo rival en la ACB. Movimiento estratégico de los blancos, que traen de vuelta a un efectivo formado en la casa, por lo que cuenta como cupo, para arrebatárselo además a los taronja.

«El Real Madrid ha igualado la oferta de Valencia Basket dentro del plazo establecido, por lo que se mantiene con los derechos del jugador Eli John Ndiaye en Liga Endesa», notificó la ACB este viernes, día en el que los blancos tenían hasta las 23:59 horas para presentar una cantidad idéntica a la del equipo valenciano y fichar al canterano.

El ala-pívot de 22 años (2,04 metros) es una buena opción para seguir reforzando la posición de ‘4’ tras la confirmación de la continuidad de Chuma Okeke y el fichaje de Mikael Jantunen, a los que se suma la marcha (enquistada) de Mario Hezonja. Ndiaye contó con la confianza de Chus Mateo desde su debut con el primer equipo y ahora tratará de ganarse la de Pedro Martínez, en cuyo estilo fluido y veloz encaja a la perfección.

Ndiaye no se mueve

Ndiaye se marchó en el verano de 2025 para probar suerte en la NBA. Después de encadenar buenas actuaciones en la pasada Summer League, los Atlanta Hawks le mantuvieron para su equipo de la G-League. Sin embargo, el canterano madridista sufrió una inoportuna lesión de hombro que le apartó de la franquicia, porque ésta cortó su contrato en enero.

El jugador decidió quedarse pese a todo en Estados Unidos y ahora se ha ganado el billete de regreso al Real Madrid, donde buscará otra vez su lugar con otro técnico. El club blanco realiza el tanteo de Ndiaye con el fin de que esté en la plantilla de Pedro Martínez.