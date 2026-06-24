¡La Liga es taronja! Un histórico Valencia se proclama campeón por segunda vez contra el Barcelona

¡La Liga Endesa es taronja! El Valencia Basket es el nuevo campeón doméstico tras derrotar al Barcelona en la final por 1-3 (84-108). Perdió el primer partido en el Roig Arena y se levantó para aplastar al equipo azulgrana en los tres siguientes y conquistar así su segundo título liguero. Pedro Martínez, artífice del anterior éxito de los valencianos en 2017, rompe cinco años de dominio de Barça y Real Madrid en la ACB.

Ya son tres en blanco los de la sección culé… algo que no ocurría desde hace 49 años. Joan Laporta, más obligado que nunca a invertir para no firmar la etapa más negra de la historia del Barça Basket. El campeonato del Valencia, doblete con la Supercopa en septiembre, supone la confirmación de un cambio de orden en el baloncesto español, que por primera vez desde 2008 corona tanto en Liga como en la Copa del Rey a equipos que no sean ni Real Madrid ni Barcelona tras aquel triunfo de Baskonia ante los blancos en febrero precisamente en el Roig Arena.

Los taronja lo logran a lo grande, en el año que estrenaron su espectacular pabellón NBA y se clasificaron a su primera Final Four de la Euroliga. Pero, como en cada momento de celebración, también hay un apartado para las despedidas. Es incalculable lo que echará de menos el Valencia a un Jean Montero que se ganó a pulso el MVP de la final y de los play offs con su enésima actuación de otro planeta (23 puntos y 29 de valoración). Igual que a Sergio de Larrea, rumbo a la NBA de la mano de los Dallas Mavericks tras el draft.

Pero la sonrisa intacta la mantienen hombres como Kameron Taylor, que se salió en el Palau Blaugrana (21 puntos, 5 rebotes y 26 de valoración) y se quedará en el Roig Arena. Como Omari Moore (19, 4 y 21) y Braxton Key (12, 6 y 17), esenciales en la final para el Valencia y, en el caso del estadounidense, habiéndose convertido en un pilar en el sistema de Pedro desde su llegada con la temporada ya en marcha.

Punter saca la pistola

Como en los tres primeros partidos de la final, el Barça salió a imitar el ritmo frenético de su rival y lo cierto es que no le fue mal en el primer cuarto. Kevin Punter, algo gris durante la serie, apareció en el inicio con tres triples y 12 puntos (acabó con 26) que mantenían la contienda igualada. También los de Toko Shengelia (7), incisivo en la penetración y aportando también desde el perímetro.

Pero los hombres taronja no empezaron menos acertados. Matt Costello, Taylor y Moore anotaban de tres y Jaime Pradilla incidía por dentro, y el Valencia ganaba un primer tanteo con mucho ritmo en el Palau (23-26). Nico Laprovíttola trató de hacer de Punter durante el descanso de Kevin y durante la primera mitad del segundo cuarto empujó al Barcelona.

Sin embargo, un parcial de 0-12 (de 30-31 a 30-42) hizo que el Valencia comenzase su escapada pocos minutos antes del descanso con el español Álvaro Cárdenas, cedido durante la temporada al Peristeri griego, como guía. Will Clyburn lo rompió con su primer triple, pero los de Pedro Martínez ya jugaban con esa cómoda de 12 puntos con la que se marchaban a vestuarios (35-47).

Montero rompe con todo

Y lo peor para el Barça es que el mejor Montero irrumpiría en la segunda parte. El dominicano reabrió el marcador con el primero de sus cuatro triples en el tercer cuarto y puso al Valencia 17 arriba con ayuda de Taylor, descomunal también este miércoles. Como Punter, que salió al rescate de los culés con dos triples más para reducir la brecha a los 9 puntos (55-64 en el min. 26).

Fue un tramo igualadísimo a la par que entretenido, digno de una finalísima… hasta que Valencia quiso. Volvía a salir Montero, que, defendido por Brizuela, volvió a hacer de las suyas. Los 12 puntos del dominicano en el tercer cuarto ponían muy cuesta arriba el duelo para el Barça, que para colmo encajó otros dos triples de Key y Moore que le hacían encarar el último período a 18 de distancia.

El último cuarto fue, literalmente, una lágrima para el Barcelona. No sólo por los 17 puntos encajados que confirmaban el triunfo taronja, sino por la amarga despedida del baloncesto de Jan Vesely… y quién sabe si la del capitán culé, Tomas Satoransky. Los checos se quedaron desolados en el banquillo tras ser cambiados por Xavi Pascual, que se marcha a Dubái, para que recibieran un merecido homenaje por parte de la afición culé.

Valencia campeón

La marea taronja desde la capital del Turia comenzó a cantar el «¡campeones, campeones!» un minuto antes del final, transformando el Palau en un mini Roig Arena. No fue pequeña la espinita que se quitaron esas cientos de gargantas que hace sólo un año veían como el Real Madrid clausuraba La Fonteta arrebatándole una Liga que ahora vuelve a ser suya. Nueve años después. Bravo, Valencia.