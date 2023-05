Selena Gomez: ¿en qué gastó su primer sueldo la artista?

A día de hoy, Selena Gomez goza de un éxito mundial que se traduce en cifras millonarias. Artista, actriz, productora, imagen de numerosas marcas y empresaria, a sus 30 años ha sabido muy bien como administrar su fortuna, con un patrimonio estimado en 95 millones de dólares.

La artista empezó su carrera cuando apenas era una niña, en El Show de Barney y sus amigos, un programa infantil de la televisión estadounidense emitido en los 90, donde conoció a Demi Lovato con apenas 7 años. Un programa donde recibió su primer salario, que utilizó como inversión para seguir su sueño.

Selena Gomez se mudó junto con su mamá a Los Ángeles, para cumplir su sueño de ser artista y actriz. Sin embargo, al pertenecer a una familia humilde, el primer sueldo de la artista fue invertido en pagar el alquiler de la vivienda en la que residía.

Selena Gomez no tuvo una infancia fácil, pues su madre la tuvo con apenas 16 años y se separó de su padre justo después de que ella naciera, de esta forma comenzaron una vida las dos solas, intentando que ella se labrase una carrera como artista.

La actriz pasó sus primeros años de vida en un hogar humilde, sin embargo, comenzó a facturar grandes cantidades de dinero en El Show de Barney y sus amigos, un programa que se convirtió en uno de los contenidos infantiles más exitosos no solo de Estados Unidos, pues en Latinoamérica y en España también tuvo un gran éxito en los años 90.

Poco a poco, Selena Gomez fue creciendo profesionalmente, dando su salto a la fama mundial tras convertirse en una chica Disney, siendo a día de hoy una mujeres más exitosas de la industria, y con un nuevo disco entre manos que se presenta como uno de los lanzamientos más esperados del año.

I'm proud to share, the @RareBeauty Social Impact Report 2022 is live! I'm so grateful to all of you who are on this journey with us. The need for mental health education and resources for young people has never been more needed and we could not do this meaningful work without…

