Selena Gomez presentará dos nuevos programas de cocina

Selena Gomez tiene nuevos proyectos entre manos. Mientras se prepara para su esperado regreso a la música, la artista estadounidense regresará a los fogones con dos nuevos programas de cocina. Y uno de estos dos programas que verá la luz este mismo año.

Después de haber protagonizado durante cuatro temporadas su propio cooking show, a través de la plataforma HBO, Selena+chef, esta aventura televisiva llegó a su fin el verano pasado después de 40 episodios. No obstante, se trata de un formato en el que se siente tan cómoda que volverá a las cocinas con dos nuevos programas.

Tal y como se ha anunciado esta misma semana, Selena Gomez presentará dos nuevos cooking shows de la mano de Food Netwoork, un canal de televisión estadounidense de cocina por suscripción. Y aunque aún no hay fecha aproximada de estreno, si que se conoce la temática de estos dos nuevos programas.

El primer programa, que si todo sale según lo previsto se emitirá este mismo año, se centrará alrededor de distintas celebraciones en la cocina durante las festividades, como Acción de Gracias o Navidad. Mientras que en el segundo programa, que se emitirá en 2024 la artista viajará por América búsqueda de algunos de los chefs más reconocidos, para cocinar sus platos más famosos cuando ellos visiten su cocina.

«Las festividades siempre son grandes para Food Network, y tener a Selena iniciando las casi 100 horas de programación navideña nueva y recurrente sin duda hará que la próxima temporada sea una celebración”, señala en un comunicado Kathleen Finch presidenta de Warner Bros. Discovery.

Por otro lado, la artista estadounidense se encuentra ultimando los detalles de su próximo álbum de estudio. Un disco que ella misma ha confirmado que verá la luz a lo largo de este año, y tras el cual podría embarcarse en una nueva gira internacional.

