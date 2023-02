Selena Gomez desvela la temática de su nuevo disco: “fuerte, poderoso y muy pop”

El nuevo disco de Selena Gomez cada vez está más cerca. La artista estadounidense ya prepara su regreso a los escenarios, no obstante, antes de su esperada nueva gira mundial, verá la luz un nuevo álbum de estudio del que cada vez se conocen más detalles.

La artista protagoniza el último número de la revista Vanity Fair, junto a otras estrellas de la talla de Austin Butler, Jonathan Majors, Ana de Armas o Florence Pugh, que gira en torno a la nueva generación de estrellas de la industria de Hollywood.

Una entrevista donde la ex chica Disney ha dado nuevos detalles sobre su nuevo álbum de estudio, un disco muy esperado por todos sus fans, con el que la estrella estadounidense volverá a la música por todo lo alto. Y parece que ese lanzamiento está más cerca de lo que sus fans creían.

Meet the in crowd. The ever-evolving entertainment industry is now in the hands of a new power generation. For VF’s 29th annual Hollywood Issue, we assembled 12 bright stars shaping the future. #VFHollywood

En esta entrevista, Selena Gomez no solo se ha sincerado sobre el peso de la fama tan temprana y las consecuencias de su contrato con Disney cuando apenas era una niña. La artista también ha hecho hincapié una vez más en la importancia de la salud mental y ha dado nuevos detalles sobre su próximo álbum.

Selena ha definido su nueva música como “poderosa, fuerte y muy pop”, Y añade: “Si por mí fuera, probablemente escribiría baladas toda mi vida, pero quiero producir música que haga sonreír a la gente», expresa la artista estadounidense.

Además, en la entrevista Selena explica que «la música que estoy haciendo es sobre cosas por las que estoy pasando. Es realmente potente, fuerte, muy pop. El tema general es la libertad: la libertad de las relaciones y desde la oscuridad” afirmó.

#SelenaGomez looks gorgeous for #VanityFair & teases new music: “The music I’m doing right now is about real things that I’m walking through. It’s really powerful, strong, very pop. The theme generally is freedom—freedom from relationships, freedom from the darkness.”📸✨💿❤️‍🔥👑💛 pic.twitter.com/1JovWgkLxs

— World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) February 15, 2023