Selena Gomez emociona con el vídeo musical de ‘My Mind & Me’

La cantante y actriz Selena Gomez ha estrenado el videoclip de su canción My Mind and Me, título que le da nombre a su documental ya disponible en Apple TV+ donde nos cuenta de manera muy personal e íntima su lucha contra el lupus y trata de dar visibilidad a la salud mental.

El documental cuenta la vida de la artista desde el año 2015, momento en que comenzó la grabación de este, lo que pretende la artista es que las personas que lo vean busquen ayuda psicológica para poder solucionar sus problemas: “Creo en una reacción en cadena de personas que digan oye, quiero decir algo sobre mi salud mental.

«Quiero hablar sobre eso y buscar ayuda. Es una de las cosas más valientes que alguien puede hacer, si una persona se siente impactada por esta película yo me consideraría la chica más afortunada”, comentaba la cantante.

“Gracias por dejarme ser yo misma.” — Selena Gomez aceptando el premio a «Canción cinematográfica del año» por «My Mind And Me», para su documental. En el evento “Variety Hitmakers.” pic.twitter.com/W17Znpxfd7 — 𝐚𝐧𝐭𝐨 🏹🫧 (@SELENAPlNK) December 3, 2022



A raíz del documental Selena Gomez quiso sacar una canción que lo acompañara y su videoclip ya está disponible. En él aparecen fragmentos de su documental junto a una letra que logrará emocionarte y sentir lo que ella sintió en cada momento de su vida: ¿Quieres escuchar una parte de mi historia? Traté de esconderme en la gloria y barrerla debajo de la mesa, para que nunca lo supieras. A veces me siento como un accidente, la gente me mira cuando está pasando a mi lado. Nunca verifican cómo está el pasajero solo quieren el show gratis”, comienza diciendo la letra de canción.

Tiene razón Selena Gómez cuando dijo: “En realidad, es un honor estar conmigo, porque creo que soy una buena persona, amo profundamente a las personas, y no voy a tolerar nunca más que me traten como me trataron”. — Unholy ☨ (@josesalcedomeza) December 3, 2022



Los fans están muy emocionados de que se haya abierto en canal y haya decidido contarle al mundo por todo lo que ha tenido que pasar y cómo ha hecho para sobrevivir en un mundo que a veces es muy cruel.