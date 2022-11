Selena Gomez se sincera sobre el lado oscuro de la fama en su documental ‘My mind & me’

Selena Gomez abre su corazón para contar sus emociones más oscuras en su esperado documental. De la mano de Apple TV+, la artista estadounidense estrena este viernes 4 de noviembre Selena Gomez: My Mind & Me, su proyecto más personal hasta la fecha, donde se sincera sobre cómo el peso de los focos y las redes sociales hicieron mella en su salud mental.

El documental aborda la presión de haber sido una de las mujeres más seguidas del mundo durante muchos años. En él, Selena se sincera temas como la fama, sus vaivenes emocionales, la presión mediática y también la presión de trabajar expuesta a los focos y a la opinión de millones de personas desde que era una niña.

«Hoy en día ves a las celebridades en su casa. Pero lo que hay en este documental es diferente. Creo que ella se abre a un nivel emocional mucho más profundo, hay cosas de las que tal vez ella no se dio cuenta hasta que las vio. Hay escenas que nunca habría decidido poner en sus redes sociales», explica el cineasta Keshishian sobre el documental.

En lugar de repasar sus logros, la artista confiesa a la cámara que se replantea constantemente abandonar la industria de la música. Por otro lado, admite que le cuesta hacer publicidad de sí misma y que sufre de un constante síndrome del impostor, lo que le lleva a repetirse que no es lo suficientemente buena para ocupar el lugar en el que se encuentra.

A pesar de que Selena Gomez: My Mind & Me cuenta la vida de una persona fuera de lo común, Selena Gomez espera que el espectador puede sentirse identificad con ella, sobre todo con los sentimientos que muestra a lo largo del documental.

«Creo que los jóvenes están constantemente trabajando en su marca, en crear una vida perfecta. Y no me puedo imaginar la presión que supone ver a otros compañeros lucir y actuar de cierta manera. O hacer que eso sea una medida de éxito», reflexiona el cineasta sobre este proyecto. «Espero que tras ver esta película, puedan recordar que todo eso es una ilusión y que ahí no van a encontrar la verdadera felicidad», añade.

My new song My Mind & Me, inspired by my journals over the last few years, is out everywhere! #MyMindAndMe

Link: https://t.co/Y0PB6jcXqU pic.twitter.com/KDTAs9j3nM

— Selena Gomez (@selenagomez) November 3, 2022