Selena Gomez pone fecha de estreno a ‘My mind and me’, la canción principal de su documental

Selena Gomez ha anunciado la fecha de estreno a My mind and me, la canción principal de su documental bajo el mismo nombre. Será el próximo viernes 4 de noviembre cuando verá la luz esta canción tan especial para la artista estadounidense.

Ese mismo día también verá la luz su documental, My Mine & Me, en el que la artista hará un recorrido por su vida a lo largo de estos últimos años, abordando temas tan íntimos como su salud mental, su trasplante de riñón, su ruptura con Justin Bieber y el supuesto enfrentamiento con Hailey Bieber.

En cuanto a su nueva canción, la letra está relacionada con sus problemas de salud mental. “Mi mente y yo, hay veces en las que no nos llevábamos bien y es difícil respirar, pero no cambiaría mi vida. Si alguien me viese así, entonces no se sentirían solos…”, dice una parte de la letra que la artista ha adelantado a través de sus redes sociales.

“My Mind & Me,” my new song from the upcoming film on @AppleTVPlus, is out November 3rd at 5 am PT/ 8 am ET/ noon GMT. 🖤 You can presave it now. https://t.co/JgNPZVnk31 pic.twitter.com/d3ExZHyoXP — Selena Gomez (@selenagomez) October 24, 2022

La artista estadounidense ha acompañado el anuncio de su nueva canción con un pequeño tráiler relacionado con el documental, a punto de estrenarse. En el, se pueden ver una sucesión de vídeos de apenas 30 segundos, de varios momentos de su carrera.

Por otro lado, Selena Gomez también compartió a través de su cuenta de Instagram el tráiler del documental. Un documental en el que también abordará la presión de haber sido una de las mujeres más seguidas del mundo durante muchos años. «Como aprendo a volver a respirar mi propio aire”, se le escucha decir en uno de los fragmentos.

A lo largo del documental, Selena abordará temas como la fama o la presión mediática y también la presión de trabajar expuesta a los focos y a la opinión de millones de personas desde que era una niña.