Selena Gomez rompe su silencio y reacciona a la entrevista de Hailey Baldwin

La última entrevista de Hailey Baldwin ha dado la vuelta al mundo. La modelo se sinceró por primera vez sobre el pasado sentimental de Justin Bieber con Selena Gomez en el podcast Call Her Daddy. Una entrevista tras la cual, las redes se han dividido y a la que la artista estadounidense no ha tardado en responder.

«Mucho del odio continuado viene del lema de ‘Oh, le robaste a Justin’. Y supongo que eso simplemente viene del hecho de que desearían que hubiera terminado con otra persona. Y no pasa nada. Puedes desearlo todo lo que quieras pero simplemente no es el caso», expresaba la modelo durante la entrevista.

Hailey también respondió con contundencia a los rumores de que su relación con Justin y la de Selena se habían solapado. «Cuando él y yo empezamos él no estaba en una relación, en ningún momento. Yo nunca haría eso, no es mi estilo», fueron sus palabras.

THIS WEDNESDAY 9/28 Hailey Bieber opens up about the public-generated controversy between her and her husband’s ex. Hailey makes it clear she wants to discuss this one time and one time only…on Call Her Daddy. pic.twitter.com/TXuc5WuXBg

— Call Her Daddy (@callherdaddy) September 27, 2022