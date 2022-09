Selena Gomez confirma la fecha de estreno de ‘My Mind And Me’, su documental

Selena Gomez, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las artistas que más éxito sigue cosechando en todo el mundo. No solamente destaca por su excepcional talento a nivel musical e interpretativo, sino por su personalidad. Muchas son las personas que ven en ella a un auténtico referente.

Tras haber lanzado diversos sencillos con los que está marcando la diferencia, Selena Gomez ha querido confirmar una de las noticias más esperadas hasta el momento. ¿En qué consiste, exactamente? En dar a conocer la fecha de estreno de My Mind And Me, su esperadísimo documental.

Hace tan solo unos cuantos, a través de su perfil de Instagram, Selena Gomez comenzó a avanzar ciertos detalles de lo que estaba a punto de confirmar: “¿Quieres escuchar una parte de mi historia?”. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los proyectos más personales que ha sacado a la luz en los últimos tiempos.

Para poder disfrutar de My Mind And Me,, nos tocará esperar unas cuantas semanas más. ¿El motivo? Hasta el próximo 4 de noviembre no se estrenará en exclusiva para AppleTV+. A pesar de todo, y para hacer la espera mucho más amena, Selena Gomez ha querido sorprender a sus seguidores con algo más.

Además de la fecha de estreno, la cantante ha compartido el primer tráiler oficial de este documental. La respiración de Selena adquiere un gran protagonismo, así como diversas imágenes inéditas de su día a día. Por lo tanto, es evidente que se tratará en profundidad el lupus, esa enfermedad que padece desde 2015.

Con tan solo este pequeño tráiler, Selena Gomez ya ofrece un adelanto perfecto de lo que va a suponer este documental. En todos los sentidos. Una manera de abrirse de par en par a todas y cada una de las personas que le han acompañado en el camino, tanto en los buenos como en los malos momentos. ¡Comienza la cuenta atrás!