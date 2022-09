Selena Gomez y Rema presentan el videoclip de ‘Calm Down’

Los artistas Selena Gomez y Rema han sorprendido a sus fans con el lanzamiento del videoclip de Calm Down, una canción que ya es todo un éxito en las plataformas digitales y que ahora, tiene un videoclip espectacular.

Fue a finales del pasado mes de agosto cuando Rema y Selena Gomez lanzaban Calm Down, una colaboración para en la que el pionero del estilo musical afrorave, que tan de moda se ha puesto, quiso contar con una de las artistas estadounidenses más reconocidas a nivel mundial.

Calm Down acumula en su versión original más de 100 millones de streams en Spotify. Una canción que está incluida en el disco debut de Rema, Rave and Roses, que hizo historia en Nigeria posicionándose como el álbum de afrobeat más vendido del año. Un disco que además cuenta con colaboraciones con Chris Brown, 6LACK, el rapero de Reino Unido AJ Tracey y la cantante francesa Yseult.

Watch the official video for «Calm Down» with @heisrema https://t.co/fCp8v7tu0Q pic.twitter.com/SjU56H6fJB

— Selena Gomez (@selenagomez) September 7, 2022