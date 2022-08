Selena Gómez anuncia con quién será su próxima colaboración

Selena Gómez ha revelado quién es el artista con el que va a contar para la realización de un nuevo tema. La cantante, que ha querido compartir con sus seguidores esta noticia, se encuentra actualmente trabajando en sus nuevos proyectos.

Los fans de Selena Gómez se han vuelto locos tras la publicación en Instagram por parte de la artista de una foto junto a Rema. Y es que este ha sido el rapero con el que la joven ha querido colaborar para el lanzamiento de un futuro tema.

En blanco y negro y de lo más sonrientes aparecen ambos artistas en esta foto, en la que se puede respirar la felicidad en el ambiente con nada más verla. Selena Gómez, que compartió la fotografía vía stories añadiendo un gif que pone “coming soon”, quiso sorprender a todos sus fans.

Y, aunque bien es cierto que no explicó ningún detalle más allá tras subir esta bomba a redes, con nada más compartir esto en su cuenta de Instagram nos lo dejó todo claro. Algunos de sus queridos fans han sacado sus propias conclusiones y creen que su tema junto a Rema va a formar parte de la continuación de Rare, el álbum que la cantante lanzó en 2020.

La artista ha dejado ver en varias ocasiones que se encuentra actualmente trabajando duro para lanzar, en un futuro no muy lejano, música nueva. Tanto en sus entrevistas como en sus vídeos de Tik Tok, hechos en el interior de la cabina de grabación, han dado lugar a que las hipótesis de sus fans sean ciertas.

Pero, de momento, no podemos sacar en claro nada más que el hecho de que la artista está dando lo mejor de sí misma profesionalmente hablando. Selena + Chef, su programa de cocina para HBO Max, está teniendo un éxito increíble.

Además, la cantante ha recibido la nominación en los Premios Emmy 2022 como productora ejecutiva de la serie Only Murders in the Building de Hulu, la que también ha sido nominada a Mejor Serie de Comedia.

Así es como Selena Gómez, no sólo se está sorprendiendo a sí misma con sus habilidades, sino también al mundo entero, haciendo de la música un arte y mostrando lo polifacética que puede llegar a ser.