Hailey Baldwin rompe su silencio sobre la relación de Justin Bieber y Selena Gomez

Hailey Baldwin ha roto su silencio. La modelo y empresaria ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado por primera vez sobre la relación de Justin Bieber con Selena Gomez, asegurando que hay dos versiones sobre cómo comenzó su romance con su marido, el artista canadiense.

De esta forma, la modelo asegura que en los comienzos de su relación con Justin Bieber ella no tuvo nada que ver con mentirle o “robarle” el novio a Selena Gomez, algo por lo que ha recibido muchas críticas y odio a lo largo de todos estos años.

La modelo apareció en el famoso podcast estadounidense Call Her Daddy y el teaser del episodio ha causado un gran revuelo en las redes sociales, pues se puede ver como responde a las acusaciones de que en su momento le robó el novio a la cantante de Kill Them With Kindness.

THIS WEDNESDAY 9/28 Hailey Bieber opens up about the public-generated controversy between her and her husband’s ex. Hailey makes it clear she wants to discuss this one time and one time only…on Call Her Daddy. pic.twitter.com/TXuc5WuXBg

— Call Her Daddy (@callherdaddy) September 27, 2022