Hailey Baldwin ha roto su silencio. Apenas un mes después de sufrir un ictus, la modelo ha querido compartir su historia a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, en el que se sincera tras haber sobrevivido con 25 años a un derrame cerebral.

La modelo ha querido dar a conocer de primera mano cuáles fueron las causas que pudieron provocarle dicho derrame, por si pudiera servir para evitar que a sus 43 millones seguidores les ocurra lo mismo que le ocurrió a ella.

El vídeo comienza con Hailey explicando lo ocurrido aquella mañana del pasado 10 de marzo. Mientras estaba tranquilamente desayunando con su marido, Justin Bieber, cuando comenzó a notar un hormigueo por todo el brazo y cómo se le desplomó el rostro.

«Estábamos hablando y así, de repente, sentí cómo una sensación muy extraña me iba recorriendo el brazo desde el hombro hasta la punta de los dedos, y me acababa adormeciendo toda la mano», comenzó relatando la mujer del artista canadiense.

«Justin me dijo: ‘Oye, ¿estás bien?’. Y yo no respondí, pero porque no estaba segura. Y luego volvió a preguntarme otra vez y ya cuando quise responder no podía hablar. El lado derecho de mi cara había empezado a caerse. No me salía ni una frase. No podía pronunciar una palabra», explica la modelo en el vídeo.

Hailey Baldwin explica que sobrevivió gracias a la rápida actuación médica. Y que tras hacerle varias pruebas, los médicos descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre en el cerebro, clasificado como ataque isquémico transitorio. «Básicamente, es como tener un miniictus, aunque se sienta como al cien por cien como tener un derrame. La excepción es que mi cuerpo fue capaz de resolverlo con rapidez y luego ya no tuve más problemas ni durante el resto de ese día ni en el tiempo que estuve en el hospital», explicó.

La modelo explica que los doctores le dijeron que una combinación de tres posibles causas, podrían haber desencadenado este coágulo: «La conclusión a la que llegaron fue que había tres motivos diferentes: primero, que había empezado a tomar píldoras anticonceptivas hacía muy poco tiempo, que nunca debería haber tomado porque sufro migrañas y no se lo había contado a mi médico», explica. Y añade: «Así que, amigas, si sufrís de migrañas y planeáis tomar píldoras anticonceptivas, aseguraos de hablarlos antes con vuestro médico, porque tener un derrame cerebral es un potencial efecto secundario de las píldoras anticonceptivas».

La segunda causa fue que había pasado el Covid-19 apenas unas semanas antes, algo que pudo contribuir. Y la tercera un vuelo muy largo que realizó unos días antes. «Los médicos llegaron a la conclusión de que las tres cosas fueron la tormenta perfecta que me llevó a tener un pequeño coágulo de sangre», concluyó.