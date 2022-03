La modelo Hailey Baldwin ha sufrido un ictus con tan solo 25 años. Así lo ha comunicado ella misma a través de sus redes sociales, donde ha publicado un comunicado en el que afortunadamente, explica que ya se encuentra en casa recuperándose del gran susto.

Fue el pasado jueves por la mañana cuando la modelo, que se encontraba desayunando con su marido Justin Bieber, comenzó a sufrir algunos mareos y síntomas compatibles con un ictus. Rápidamente, fue llevada al hospital donde fue ingresada por un coágulo cerebral.

«El jueves por la mañana, estaba sentada desayunando con mi marido cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital», escribió Hailey en una historia de su perfil de Instagram.

Hailey Bieber speaks out on recent hospitalization after experiencing “stroke-like symptoms”:

“They found I had suffered a very small blood clot to my brain, which caused a small lack of oxygen,” pic.twitter.com/iH3G0rXZ4s

— Pop Crave (@PopCrave) March 12, 2022