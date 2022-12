Selena Gomez da nuevos detalles sobre su esperado próximo álbum

El nuevo disco de Selena Gomez ya está en camino. La artista estadounidense ya está preparada para volver a la música por todo lo alto el próximo año, y parece que su nuevo álbum de estudio podría llegar antes de lo previsto.

Desde hace meses se comenta que Selena Gomez tiene nueva música entre manos. y tras el éxito que ha tenido la canción que escribió para su documental My mind and me, disponible en Apple TV, ha sido la propia artista la que ha confirmado esta noticia.

Selena ha confirmado que su nuevo disco ya está en marcha en el photocall del evento Hitmaker Bruch, de Vanity, donde también ha explicado cómo va a ser este nuevo trabajo discográfico, en el que lleva mucho tiempo trabajando y que espera que sorprenda a sus fans.

Selena Gomez sobre su nueva música “Estoy tan feliz… Quiero que todos se sientan bien cuando escuchen el nuevo álbum”. pic.twitter.com/vAn0l4hBvs — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) December 3, 2022

El reportero del evento, le dijo a la artista «quieres que la gente se de cuenta de que tienes canciones que dicen que no estás triste todo el tiempo». «Exactamente, estoy muy feliz ahora mismo», respondió Selena Gomez entre risas.

«Estoy muy feliz, y vosotros vais a estar muy felices cuando escuchéis la música, lo prometo», señaló la artista estadounidense sobre su nuevo disco, sin querer desvelar más detalles ni tampoco desvelar la fecha aproximada del lanzamiento del primer single.

El entrevistador le preguntó si va a ser música para bailar, y la respuesta de la artista fue muy directa: «Totalmente, quiero que todo el mundo se sienta bien cuando escuche las nuevas grabaciones y solo quiero que sea poderoso, empoderante, pero muy feliz», ha especificado Selena.