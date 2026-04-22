El ex ministro de Cultura Uribes también se vio con la trama de Aldama según los nuevos whatsapps de la UCO

Los nuevos mensajes de WhatsApp intervenidos por la Guardia Civil a Koldo García no sólo acreditan una reunión entre el empresario Víctor de Aldama y la ex ministra Reyes Maroto el 9 de julio de 2020: en esa misma jornada, los mensajes mencionan una segunda cita prevista con José Manuel Rodríguez Uribes, quien ejercía en esa fecha como ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy es el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Tal como desvela OKDIARIO, Koldo le envió a Aldama una captura de pantalla de whatsapps suyos con el propio Uribes, guardado en el teléfono de Koldo como «Uribes CEF PSOE Ministro», lo que confirma que el entonces ministro respondía a peticiones de acceso para recibir a «unas personas» amigas de Koldo referentes a «unos actos que quieren hacer.»

Además, el sumario del caso recoge que Koldo mantenía conversaciones con Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en las que hablaba de que tenía contacto con «Uribe» en referencia a Rodríguez Uribes. El intercambio data del 21 de agosto de 2020 y arranca cuando Koldo reenvía a Rubiales un documento PDF titulado «Presentación control de pasajeros» y le pide hablar. Minutos después, Koldo le comparte el contacto de alguien identificado como «Nacho Megalap Analíticas».

Koldo envió el contacto de uno de los socios de Aldama que vendía test covid en agosto de 2020 a Rubiales. Que le contestó con una nota de voz diciendo que le iba a llamar el director de Competición para ver si era viable el plan empresarial. «Yo llamo a Uribe y salva», dice Koldo

El dato sobre Uribes surge de la conversación entre Koldo y Aldama correspondiente al 9 de julio de 2020. A las 12:43:43, Aldama escribe: «Pues entonces vamos a Reyes y de hay (sic) vamos a Uribe». Y cuatro segundos después concreta: «Reyes es a las 16».

La agenda diseñada para ese día incluía aparentemente, por tanto, dos visitas encadenadas a miembros del Gobierno en activo. La primera, con la entonces ministra de Industria Reyes Maroto, quedó confirmada por el propio Aldama a las 16:48: «Reunión con Reyes muy buena las dos», escribió a Koldo, añadiendo que ella había prometido conseguir «el dinero para el segundo proyecto los 3 millones.»

La segunda cita sería con Rodríguez Uribes. No obstante, los mensajes de ese hilo no ofrecen un relato del resultado. La captura de pantalla enviada por Koldo a Aldama pregunta al entonces ministro si tiene «un hueco de 30 minutos hoy para recibir a unas personas», en relación con «unos actos que quieren hacer.» Uribes responde: «Buf. Hoy difícil pero luego me lo cuentas y lo intentamos lo antes posible.» Por tanto no queda claro si finalmente se presentó Koldo solo o con compañía.

Esta secuencia sitúa a Koldo de nuevo como intermediario muy predispuesto entre un empresario del entorno de la trama y el máximo responsable del fútbol español, el ministro Uribes.

Nombró asesora a Perles

José Manuel Rodríguez Uribes fue nombrado ministro de Cultura y Deporte el 13 de enero de 2020 en el primer Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Su nombre ya había aparecido vinculado al entorno de Ábalos con anterioridad: durante su etapa como delegado del Gobierno en Madrid entre 2018 y 2019, nombró asesora a Carolina Perles, entonces esposa del ex ministro, policía local en Valencia y quien, además, ejercía como tesorera de Fiadelso, una ONG fundada por Ábalos que fue posteriormente liquidada por orden judicial. Hasta la fecha, Uribes no ha dado explicaciones públicas sobre su posible conocimiento de las actividades de la trama.

Lo que el teléfono de Koldo ha dejado al descubierto no es sólo una trama de comisiones en contratos públicos. Es un ecosistema en el que ministros, presidentes autonómicos y empresarios se movían en una proximidad que los documentos forenses han comenzado a trazar con una precisión total. El mapa aún no está completo. Pero cada mensaje recuperado añade un nombre, una hora y una gestión. No es la última gestión con altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez que queda por salir a la luz.