El jefe de gabinete de Ábalos que declara hoy ayudó a la trama a vender tests: «Me dicen que es por seguridad»

Ricardo Mar, el ex jefe de gabinete de José Luis Ábalos que declara este miércoles en el Tribunal Supremo como testigo en el juicio sobre las irregularidades en torno a los contratos de mascarillas, ayudó a la trama a impulsar sus tests PCR durante la pandemia de coronavirus.

Tal y como acreditan los mensajes inéditos de Koldo a los que ha tenido acceso OKDIARIO, Ricardo Mar hizo gestiones para ayudar a Víctor de Aldama y a sus socios a hacer negocios por petición de Koldo.

Fue el propio Koldo García el que le remitió un documento en el que se presentaba el proyecto de control de pasajeros a través de pruebas diagnósticas que quería implantar Aldama con sus socios en los aeropuertos españoles.

Ricardo Mar movió este documento, hizo sus gestiones y le reenvió a Koldo el siguiente mensaje que a él le mandaron: «Hola Ricardo, ya veo que insisten… al final es un tema de seguridad y de los protocolos que tiene cada compañía. No obstante, voy a hablar con el jefe de operaciones de Air Europa a ver si hubiera alguna posibilidad. Te cuento algo en cuanto sepa. Abrazo».

«Te llama el consejero de Baleares»

Los mensajes inéditos, recogidos por OKDIARIO, revelan que Koldo estaba en permanente contacto con Ricardo Mar. Koldo hacía de asesor personal del entonces ministro Ábalos y Mar dirigía su gabinete de forma más institucional.

Koldo se excedía en sus funciones y ayudaba al equipo a lograr material sanitario durante la pandemia de coronavirus. Lo hacía a través de Aldama, que reveló que le pagaba comisiones mensuales de 10.000 euros para que le ayudase en sus negocios con la Administración.

Koldo se encargaba de facilitar a Ricardo Mar personalmente los contactos de la trama. Le envió el teléfono de Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama que se encargaba de conseguir material sanitario durante la pandemia. También le adjuntó una presentación de los servicios durante el Covid 19 que ofrecía la trama.

Tapia colocó las mascarillas de la trama en Baleares gracias a las gestiones del Koldo García con la entonces presidenta Francina Armengol. Armengol le derivó a sus consejeros y, a su vez, Koldo avisó a Ricardo Mar de que le llamarían de Baleares.

«Te llama el consejero de Baleares, que lo sepas», le dijo literalmente Koldo, a lo que Ricardo Mar contestó: «Ok». Estos mensajes revelan que Ricardo Mar estaba al corriente de los negocios de la trama.

Un hombre del PSOE

Ricardo Mar es muy conocido dentro del Partido Socialista y ha ostentado todo tipo de cargos en la Administración pública gracias al PSOE. Fuentes consultadas aseguran que era un hombre del que fuera ministro de Transportes Pepe Blanco.

Tras la marcha de Blanco, Ricardo Mar se quedó como jefe de gabinete de Ábalos y le acompañaba a todos sus viajes. Estaba al corriente de su agenda y se coordinaba con Koldo para cuadrar las visitas de Ábalos.

«Hola pajarito sin cola, Baleares cuándo viene», le preguntaba a Koldo, a lo que él respondía: «Pues no sé». «La podemos meter la semana que viene el jueves», proponía Koldo mientras él le informaba de que había otros compromisos esos días. Ricardo Mar también cuadraba los viajes del ministro con otros miembros del Ejecutivo. Uno de ellos fue a Georgia, país del que era cónsul honorífico Víctor de Aldama. Mar informó de que la entonces ministra de Turismo, Reyes Maroto, no iba a ir a Georgia porque la operaban y no tenía agenda.

Ricardo Mar sobrevivió tras la marcha de Ábalos por ser una persona de la máxima confianza de su sucesora Raquel Sánchez. Ahora, es su número 2 en Paradores. También tiene excelentes relaciones dentro del PSOE con políticas como Adriana Lastra.