El Gobierno denuncia el racismo en Cornellá: «No podemos relativizar lo que hemos escuchado»

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes y representante del Gobierno de España, condenó el racismo en Cornellá durante la primera parte del amistoso entre la selección española y Egipto. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde consideró que el fútbol es «radicalmente incompatible con la xenofobia» y «con el odio».

«Todo lo que sé sobre la moral de los hombres lo aprendí en el fútbol, dijo Camus. El deporte es radicalmente incompatible con la xenofobia, con el odio. No podemos relativizar los gritos racistas que hemos escuchado hoy en el España-Egipto. La intolerancia es intolerable», expuso Uribes a través de su perfil oficial después del final del partido en el estadio del Espanyol.

«Todo lo que sé sobre la moral de los hombres lo aprendí en el futbol», dijo Camus. El deporte es radicalmente incompatible con la xenofobia, con el odio. No podemos relativizar los gritos racistas que hemos escuchado hoy en el España-Egipto. La intolerancia es intolerable. — José Manuel Rodríguez Uribes (@jmrdezuribes) March 31, 2026

Durante la segunda parte, el videomarcador mostró un mensaje contra el racismo gracias a la Federación y, posteriormente, su presidente también denunció lo sucedido en el España-Egipto, en el que hubo cánticos de «¡musulmán el que no bote»!

Rafael Louzán fue tajante con los racistas: «Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones puntuales que dañan la imagen del deporte. Hemos disfrutado de un partido que no hemos podido ganar. En la segunda parte se vio una mejor versión de España».

El Gobierno reacciona al racismo en Cornellá

Día grande en el RCDE Stadium. No era para menos: venía la selección. Y eso se notó en el ambiente, en la alegría, en la emoción. A veces, demasiada emoción. El feudo del Espanyol colgó el cartel de ‘no hay billetes’ para ver en directo a los hombres de Luis de la Fuente, que jugaron en Barcelona el que será el penúltimo partido que disputarán en nuestro país antes de poner rumbo al otro lado del charco, donde buscarán la segunda estrella de su historia en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.