Almeida para los pies a Maroto: «Compórtese, esto no es el Consejo de Ministros ni las saunas de Sabiniano»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha retratado a la líder del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, por su silencio ante el perjuicio a las mujeres que ha demostrado tener su partido cuando ella era ministra y en la actualidad. Ante el intento de interrupción de Maroto en el tramo de intervención del Almeida, el regidor ha parado a los pies a la socialista. «Compórtese, esto ni es el Consejo de Ministros ni las saunas de Sabiniano», ha dicho.

Martínez-Almeida ha iniciado su discurso recordando su petición a Maroto de que pida «perdón a las mujeres, porque la única acción en defensa del femninismo que usted ha tenido en la ciudad de Madrid es defender el busto de Clara Campoamor de una cagada de paloma». Ironizando sobre lo ocurrido, el regidor madrileño ha asegurado que a su contrincante política «no se le conoce otra acción más eficaz en defensa del feminismo, y no denuncia a la paloma por delito de odio, porque las palomas no son machistas, le cae al alcalde y al busto de Clara Campoamor», ha recordado, sobre el reciente incidente vivido por el propio Almeida con una paloma durante un acto.

Ya en tono serio, Almeida ha afirmado que Maroto «tiene que pedir perdón» debido a que «estaba en el Consejo de Ministros que aprobó la Ley del sí es sí que permitió que miles de agresores sexuales vieran rebajadas sus penas o se fueran a la calle» y todavía no ha «oído una sola palabra de por qué votó a favor de esa ley». Maroto fue ministra de Industria, Comercio y Turismo entre 2018 y 2023.

«Usted tiene que pedir perdón, porque no ha dicho una sola palabra sobre las 5.000 mujeres maltratadas que todos los días viven una situación de terror por las pulseras low cost anti maltrato que ustedes han contratado. Usted tiene que pedir perdón porque su partido ha convertido los puntos violeta en un negocio particular, y no le hemos oído una sola palabra sobre eso», ha insistido Martínez Almeida, quien a continuación ha recordado que tampoco ha «oído una palabra de condena» a Pedro Sánchez, al que ha mencionado como «el yerno de Sabiniano», padre de Begoña Gómez.

«Y esas mujeres que están en esas saunas, están explotadas, y no le he oído una sola palabra. Y usted, señora Maroto, dice que viene aquí a defender a las mujeres, ¿por qué no ha dicho una sola palabra de todos estos asuntos? Porque usted, entre Sánchez y las mujeres, siempre se queda a Sánchez», ha castigado Almeida, para afirmar acto seguido que entre «las mujeres agredidas», Maroto también elige a Sánchez.

José Luis Martínez-Almeida también ha traído a colación las fiestas de Ábalos, las «juergas de Tito Berni con señoritas de compañía» o que «Paco Salazar saliera del baño con la bragueta abierta» para pedir explicaciones a Reyes Maroto, ex ministra de Industria, Comercio y Turismo.

«¿De qué se enteraba usted como ministra, señora Maroto?», ha incidido el alcalde de Madrid, provocando que Reyes Maroto contestara desde su escaño. Entonces, Almeida le ha reprendido, por última vez. «Señora Maroto, compórtese. Esto no es ni el Consejo de Ministros ni las saunas de Sabiniano, esto es un lugar serio y respetable. Compórtese aunque le cueste», le ha dicho.