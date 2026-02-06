La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid no sabe ni dónde están las obras que lleva a cabo su partido en el Gobierno de la nación. Reyes Maroto ha quedado retratada al situar los trabajos de demolición de Campamento al noroeste de la Comunidad de Madrid, donde se encuentran municipios como Las Rozas, Pozuelo, Aravaca, Majadahonda, Boadilla o Torrelodones, en lugar de localizarlo al suroeste que es realmente su ubicación.

Así lo ha explicado Maroto en un vídeo colgado en sus redes sociales en el que sacaba pecho de las labores del Gobierno en materia de construcción de vivienda mientras aprovechaba para mandar un mensaje al alcalde José Luis Martínez Almeida. «Las imágenes no mienten: la construcción del nuevo barrio de Campamento es una realidad. Las obras de demolición avanzan a buen ritmo. Almeida, cuando quieras, tienes las puertas abiertas para visitarlas». «Le pido a Almeida que deje de hacer el ridículo y no genere dudas sobre el desarrollo de un proyecto que avanza más rápido de lo previsto», ha defendido.

Las imágenes no mienten: la construcción del nuevo barrio de Campamento es una realidad. Las obras de demolición avanzan a buen ritmo. @AlmeidaPP_ , cuando quieras tienes las puertas abiertas para visitarlas. 😉👇 pic.twitter.com/bUrOR4PNr3 — Reyes Maroto (@MarotoReyes) February 4, 2026

Las palabras de Reyes Maroto llegan después de que este diario comprobara en primera persona que las obras de Campamento no se estaban llevando a cabo.

El 12 de enero, Pedro Sánchez presentaba a bombo y platillo el proyecto con las grúas funcionando a todo gas. OKDIARIO se desplazó al día siguiente hasta el lugar donde se estaban haciendo los trabajos de demolición y comprobó que, tan sólo 24 horas después, ninguna máquina estaba funcionando.

El alcalde de Madrid se hizo eco de esta información y acusó al Gobierno de Sánchez de hacer el «paripé» y calificó de «propaganda» la visita de Sánchez a las obras de la Operación Campamento.

Maroto ha pedido a Almeida en ese vídeo en el que dice que Campamento está al noroeste de la región, que deje de hacer el ridículo y que no siembre dudas sobre un desarrollo urbanístico que considera «clave» para el reequilibrio territorial de Madrid». Un plan urbanístico que la portavoz del PSOE ni sabe dónde se sitúa.

Montecarmelo o Montecarlo

Maroto es la misma que, en un nuevo intento de atacar al alcalde, quedó de nuevo ridiculizada al confundir el madrileño barrio de Montecarmelo con Montecarlo.

«Mientras Almeida está en el mitin pasado por agua del PP de Ayuso, me reúno con los vecinos de Montecarlo que continúan luchando por la reubicación del cantón a una zona industrial. El alcalde cada vez está más alejado de los problemas de su ciudad», decía entonces en sus redes sociales, provocando la mofa de Almeida.

Mientras Almeida está en el mitin pasado por agua del PP de Ayuso, me reúno con los vecinos de Montecarlo que continúan luchando por la reubicación del cantón a una zona industrial. El alcalde cada vez está más alejado de los problemas de su ciudad. https://t.co/orV3lK3Zfi pic.twitter.com/LCXgKYVQRH — Reyes Maroto (@MarotoReyes) May 3, 2025

La socialista tampoco sabía cuántos distritos tiene Madrid. Dijo que la capital contaba con 25 distritos en vez de 21. Otro de sus lapsus inolvidables fue cuando prometió un bonobús (el billete de diez viajes que desapareció de la ciudad en 1992) gratuito para los jóvenes. Medida que incluyó entre las primeras de su precampaña.