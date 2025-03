Toxo contra el cantón de Montecarmelo donde tiene un ático de protección oficial que hoy cuesta 800.000 €

El ex líder de CC.OO Ignacio Fernández Toxo se ha manifestado este martes en el Ayuntamiento de Madrid para protestar contra la ubicación del cantón de limpieza en Montecarmelo dónde tiene un ático de protección oficial desde 2005.

La Asociación Vecinal de Montecarmelo y la Plataforma de Afectados por el Cantón han pedido su reubicación en una zona industrial frente a las puertas del Consistorio, donde en la mañana del martes se estaba celebrado el pleno del mes de marzo.

En esta ocasión, el ex líder sindical no se ha posicionado al lado de los trabajadores como ha hecho siempre, pese a que los empleados del servicio de limpieza que usará ese cantón, representados por UGT, defienden que sus cantones no atraen suciedad ni ratas independientemente de donde estén ubicados, en contra de lo que han argumentado los vecinos de Montecarmelo.

En representación de los trabajadores del cantón, estaba la responsable de limpieza viaria de UGT, Serezade Talavera, que ha defendido que los cantones no son más que «vestuarios y aparcamientos» para los camiones del servicio, pero que realmente ni siquiera los trabajadores están ahí durante el día porque trabajan en la ciudad. «Los cantones son solo para que nosotros nos cambiemos y que los vehículos estén dentro aparcados cuando termina la jornada».

Talavera ha argumentado que su ubicación tampoco afecta al «aprendizaje de los niños» después de que los vecinos hayan denunciado que el cantón afectará a 4.500 escolares que estudian en los tres colegios situados en las proximidades.

Por su parte, la oposición en bloque, Vox, PSOE y Más Madrid han pedido también al PP durante el pleno la reubicación del mismo, mientras que el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, mantiene su rechazo y acusa a la oposición de mentir porque los cantones no traen «olores, ruidos, ni peligros».

El ático de Fernández Toxo

No es de extrañar que el ex secretario general de CC.OO no se posicione esta vez al lado de los trabajadores del cantón, teniendo en cuenta que el sindicalista tiene un ático en Montecarmelo que consiguió en 2005, no exento de polémica. Se trata de una vivienda de protección oficial de 90 metros, a pesar de que supuestamente ganaba 114.000 euros anuales, según publicó el diario La Gaceta.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid fijaba para el acceso a este tipo de viviendas un tope de cinco veces y media el salario mínimo profesional, es decir, 34.050 euros. El asunto resulta todavía más llamativo teniendo en cuenta que la esposa de Fernández Toxo recibía además retribuciones laborales.

La cooperativa promotora adjudicaba al ático un precio máximo de venta de 95.511,60 euros. Los socios de la cooperativa, Parque Azorín, estaban liderados curiosamente por el sindicato de Toxo.

El ex secretario de CC.OO siempre negó que su sueldo fuera de 114.000 euros. El sindicato llegó a enviar una carta al periódico La Gaceta por atribuir a Toxo una «remuneración desorbitada». «Esto sólo puede obedecer a una deliberada campaña de descrédito y difamación», aseguraban en la misiva.

El sindicato aseguró que «La Gaceta, en su intento de justificar los 114.000 euros en la relación de ingresos de Toxo, ha recurrido a la cantidad que el secretario general de CCOO recibió de Aceralia Corporación Siderúrgica SA en el año 2001 (89.418 euros), como miembro de su Consejo de Administración en representación de la Federación Minerometalúrgica (hoy Federación de Industria) de CCOO. Una cantidad que Toxo ingresó directamente en una cuenta corriente de dicha Federación, cumpliendo con sus obligaciones estatutarias,» explicaban en la carta.

«Descontados los 89.418 euros, los ingresos ya no son los 114.000 euros y las condiciones para acceder a una vivienda protegida estarían dentro de la legalidad», justificó entonces el secretario de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano.