Flick: «¿La eliminación del Real Madrid? No ganas estos partidos con nombre, los ganas con actitud»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de El Sardinero para analizar la victoria del Barcelona por 0-2 al Racing de Santander y el pase a cuartos de final de la Copa del Rey. Le costó un mundo al equipo culé ante el líder de Segunda y tuvo que sacar el técnico alemán a todos sus titulares.

«Sabía que sería un partido duro. Hemos mantenido otra portería a cero. Han podido empatar y gracias a Joan… ha sido 30 segundos antes de marcar el segundo. Estoy contento de haber ganado», comenzó declarando Hansi Flick ante los medios.

«Al Racing le deseo lo mejor. Nos veremos las caras el año que viene en la Liga, han hecho un muy buen partido», dijo sobre el cuadro cántabro al que lo ve en Primera el año que viene.

«Por supuesto, como entrenador tuve que ver lo que pasó con el Real Madrid. Sin embargo, solo nos centramos en nosotros mismos», comentó el entrenador del Barcelona.

«Joan García jugó de nuevo porque es nuestro portero número 1 y lo necesitábamos. Veremos para el próximo partido de la Copa, tal vez podamos poner a otro si él está cansado y necesita descansar», aclaró sobre la situación en la portería culé.

El preparador azulgrana destacó la «actitud» de su equipo al ser preguntado por la eliminación del Madrid ante el Albacete, otro equipo de Segunda que dio guerra, como un Racing que tuvo incluso la prórroga en el descuento, que evitó Joan Garcia.

El técnico alemán no se guardó nada para avanzar en Copa y elogió también la entrada de Fermín. «Fermín es especial. Me gusta su actitud, su dinámica. Puede cambiar cada partido con las situaciones que crea, con las asistencias, los goles. Es muy bueno para nosotros», apuntó, destacando también la línea defensiva.

«Es importante, es parte de nuestro juego, pero hoy lo más importante es que ganamos 0-2, y sin encajar, y próxima ronda», apuntó, felicitando también al Racing. «Me gustó cómo defendieron, todos estaban implicados. No se lo pusimos fácil, pero jugaron directos, también presionaron arriba. El entrenador ha hecho un gran trabajo», terminó.