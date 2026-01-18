Real Sociedad-Barcelona: sin relajaciones en mitad de las fiestas

En mitad de las fiestas, las de San Sebastián y la que tiene el Barcelona montada con un título ganado hace una semana y 11 victorias consecutivas, el equipo de Hansi Flick sabe que no valen las relajaciones ante la Real Sociedad este domingo a las 21:00 horas en la jornada 20 de la Liga, inicio de la segunda vuelta del campeonato. Tras la victoria del Real Madrid, el cuadro culé está con solamente un punto más que los blancos.

El Barcelona comienza la segunda vuelta del campeonato liguero en lo más alto de la clasificación. Es líder, pero a pesar de su gran racha y la mala dinámica del Real Madrid, solamente le saca un punto a los blancos. Por lo tanto, necesita ganar en un campo complicado para volver a esa distancia de cuatro puntos.

11 victorias lleva consecutivas el Barcelona logrando así la segunda mejor racha de su historia. El equipo de Hansi Flick está en un momento imparable, también de juego. Gavi y Christensen son las únicas bajas. Raphinha es duda y De Jong vuelve tras cumplir sanción. El equipo culé será el más titular posible para ir a por la victoria.

En su última visita a Anoeta, entonces Reale Arena por motivos publicitarios, el Barça de Hansi Flick cayó por 1-0, con gol de un Sheraldo Becker que ahora es ‘osasunista’. No está el verdugo, el autor del gol, pero en el Barça quieren dejar atrás ese mal resultado y volver a sonreír en Anoeta, donde previamente habían acumulado ocho visitas positivas, con seis victorias y dos empates.

La Real Sociedad, pese a que la primera vuelta no ha sido la mejore de las últimas campañas, últimamente están llegando los buenos resultados. Más allá de meterse en cuartos de la Copa, en Liga, los de Pellegrino Matarazzo vienen de ganar en Getafe (1-2) y de enlazarla con dos empates, ante Atlético de Madrid y Levante UD, que les sitúan en la duodécima posición, con 21 puntos y a 28 del líder Barça, que no quiere perder fuelle en Donostia.

Sin Iñaki Rupérez y con las dudas de Orri Steinn Óskarsson y de Yangel Herrera, los donostiarras quieren probarse ante el líder sólido del campeonato para y demostrarse a sí mismos que pueden dejar su irregularidad atrás, mientras que el Barça no quiere perder su buena racha en un feudo donde ya sufrieron el pasado curso y justo antes de retomar la ‘Champions’.

Posibles alineaciones

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Soler, Turrientes; Kubo, Brais, Guedes; y Oyarzabal.

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.