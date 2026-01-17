Raphinha no se ha entrenado este sábado junto al grupo sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa de la visita del Barcelona al campo de la Real Sociedad en la jornada 20 de la Liga. El brasileño ha hecho saltar las alarmas y habrá que estar atentos a la convocatoria para ver si el brasileño puede viajar a San Sebastián. Tampoco está Dro Fernández en el entrenamiento antes de cerrar su salida. En cambio, Ter Stegen sigue siendo uno más en el entrenamiento.

Malas noticias en el entrenamiento del Barcelona de este mañana. Raphinha no se ha entrenado junto al grupo y ha hecho ejercicios en solitario dentro del gimnasio. Explican desde el club culé que no está descartado para el partido de este domingo ante la Real Sociedad y habrá que esperar a la convocatoria para salir de dudas.

Dro Fernández, muy cerca de irse al PSG, no se entrenó. En cambio, Ter Stegen sí lo hizo a pesar de que su cesión al Girona está muy cerca de producirse. El resto del grupo se entrenó con normalidad preparando una salida muy complicada al campo de la Real Sociedad.

El Barcelona llega a esta jornada 20 de la Liga en su mejor momento de la temporada, líder y con 11 victorias consecutivas entre todas las competiciones. Quiere seguir sumando victorias ante un cuadro vasco que tras el cambio de entrenador ha cambiado su cara a positivo.