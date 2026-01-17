El Comité Técnico de Árbitros ha comunicado las designaciones para los partidos de la jornada 20 de la Liga de este domingo colocando a Jesús Gil Manzano para el importante partido entre Real Sociedad y Barcelona en el Reale Arena. Un colegiado siempre polémico en los partidos claves del campeonato liguero. En el VAR estará Del Cerro Grande.

Un colegiado muy polémico como Gil Manzano será el encargado de impartir justicia en este Real Sociedad-Barcelona que da comienzo a la segunda vuelta del campeonato liguero para ambos equipos. El colegiado extremeño ha pitado un partido de cada equipo este curso. Dirigió la victoria por la mínima del Barcelona ante el Girona y la derrota del cuadro vasco ante el Real Madrid.

Precisamente en este Real Sociedad-Real Madrid, la actuación de Gil Manzano fue muy polémica expulsando de manera injusta Dean Huijsen y provocando un fuerte rifirrafe con Xabi Alonso al final del partido todavía en el césped.

Precisamente este colegiado, Gil Manzano, es uno de los pocos árbitros que están «vetados» por los tres grandes: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Y es que los tres equipos tienen motivos para quejarse de este árbitro. Hay que recordar que el extremeño expulsó a Hansi Flick este mismo curso en el duelo ante el Girona tras recriminarle el alemán que sólo añadiera cuatro minutos. Más allá de eso, hay que decir que el arbitraje del colegiado fue bueno. Pero a los culés no les gustó que les anulase un gol de Cubarsí tras una falta previa clara de Eric García, ni tampoco que no señalara penalti sobre Rashford en un braceo que había iniciado el propio británico.

Un partido que ganó el Barcelona en el último minuto y que terminó con Hansi Flick haciéndole un corte de mangas a Gil Manzano. El colegiado no lo incluyó en el acta arbitral y tampoco incluyó los insultos que le profirió en el mismo momento Raphinha.

Aunque Gil Manzano no cometiera ningún error de bulto, no es la primera vez que tiene un choque con el Barcelona. Los culés han ganado seis de los últimos encuentros con él, empatando el restante, y aun así se quejan por lo que consideran un trato desfavorable del árbitro, que expulsó a Lewandowski hace tres temporadas por hacerle una seña con la nariz y también mostró rojas a Messi, Luis Suárez y Neymar durante la etapa de Luis Enrique.