Un ex futbolista desvela que el Barcelona no le fichó por «feo»: «Cruyff o uno de esos ayudantes…»

Viktor Onopko, un ex futbolista que jugó en España ocho años (siete en el Real Oviedo y uno en el Rayo Vallecano), ha desvelado que el Barcelona no le fichó por ser «feo». El ruso, que fue uno de los jugadores más carismáticos en la década de los 90 en el fútbol español, estuvo muy cerca de llegar al Barça, pero la entidad culé paró el fichaje, a su juicio, por «feo».

«Hace poco me enteré de que el Barcelona quería ficharme. Pero Cruyff o uno de sus ayudantes dijeron que era feo, y por eso no me ficharon», ha dicho Onopko, que ahora es segundo entrenador del CSKA de Moscú. Con ya 56 años, el ruso ha desvelado esta anécdota que cuanto menos es curiosa.

Para Onopko, la oportunidad de no fichar por el Barcelona cuando estaba en su mejor momento fue por su físico y no por su nivel como jugador. Y era una época en la que el Barcelona estaba fuerte, con Johan Cruyff de entrenador, en la época de Dream Team.

Onopko llegó a España en 1995 y estuvo siete años en el Real Oviedo con el equipo asturiano en Primera División. Llegó procedente del Spartak de Moscú ruso y tras jugar en el Rayo Vallecano una temporada (2002/03) regresó a su país para militar en el Alania Vladikavkaz y el FC Saturn.

Además, Onopko desveló en el podcast El Bigote de Abadía que también estuvo cerca del Atlético de Madrid. «Firmé con el Oviedo en verano de 1995, pero fui luego en invierno. Yo quería poner una cláusula que si un club ponía un dólar más podía irme a ese club. Me dijeron que sí, pero me engañaron, porque el Atleti hizo una oferta por mí, pero no me pude ir al Atleti», comentó el ruso, que ahora desvela que el Barcelona le descartó por «feo».