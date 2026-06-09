La historia de amor más bonita y dolorosa de los 90 está en Netflix: la joya que tienes que ver sí o sí

La década de los 90 es una de las más infravaloradas de la historia del séptimo arte. Cadena perpetua, Pulp Fiction, Seven, El silencio de los corderos, Atrapado por su pasado… Dentro de la disciplina del celuloide, pocas etapas pueden competir a nivel artístico y comercial con los últimos 10 años del siglo XXI. Por eso hoy, nuestra recomendación en el streaming es un drama romántico estrenado en 1993 que pocos sacan a colación a la hora de hablar de dicha época. Si eres un fan del cine de época y de Martin Scorsese, no te puedes perder su mejor película en el catálogo de Netflix: La edad de la inocencia.

Después de conquistar el género de gánsteres con Uno de los nuestros (1990) y afrontar el arriesgado remake El cabo del miedo (1991), el cineasta neoyorquino dio un salto temático portentoso para adaptar la novela homónima de Edith Wharton. Así, alejándose del asfalto y la contemporaneidad de sus trabajos recientes, Scorsese fue de la mano de la versión del libreto de Jay Cocks, con quien posteriormente firmaría Gangs Of New York (2002) y Silencio (2016), y nos regaló una cinta sensible, cargada de pasión, remordimiento y culpa.

Netflix es la única plataforma de streaming en la que en la actualidad podemos ver La edad de la inocencia, una cita ineludible para cualquier cinéfilo. No sólo por la maestría del director y su habilidad para encapsular los estrictos códigos morales de la alta sociedad del siglo XIX, sino también por las interpretaciones de un elenco que respira bajo la excelencia de Daniel Day-Lewis.

Netflix tiene la obra más sensible de Scorsese: ‘La edad de la inocencia’

La trama nos pone en la piel de Newland Archer (Day-Lewis), un refinado abogado que planea un matrimonio convencional con la joven May Welland. Sin embargo, su estricto deber choca frontalmente con la llegada de la condesa Ellen Olenska, una mujer libre marcada por el escándalo. Archer deberá debatirse entre su compromiso o la pasión prohibida que supone desafiar las convicciones implacables y estancas de un entorno tan acaudalado como restrictivo.

Day-Lewis aparece acompañado en este triángulo amoroso por una jovencísima Winona Ryder, quien asume el papel de May, por Michelle Pfeiffer en el rol de la condesa. Tras ellos, Richard E. Grant, Alec McCowen, Geraldine Chaplin, Mary Beth Hurt, Robert Sean Leonard y Stuart Wilson configuran el reparto secundario principal.

La edad de la inocencia obtuvo el Oscar al mejor vestuario, aunque la Academia no tuvo a bien nominarla ese año a una categoría de mejor película que terminaría llevándose La lista de Schindler. La cinta de Scorsese obtuvo otras cuatro consideraciones en aquella edición de 1994: mejor diseño de producción, banda sonora, guion adaptado y mejor actriz de reparto para Ryder.

Un festival para los sentidos

Netflix nos ofrece la oportunidad tanto de descubrir por primera vez como de revisionar La edad de la inocencia, un título que funciona como un festival para los sentidos. Desde las composiciones musicales de Elmer Bernstein, hasta los encuadres pictóricos que narran una historia a través de planos que parecen lienzos detallados.

El trabajo de Scorsese no es un drama de época más. Funciona como un termómetro de tensión psicológica que termina resultando elegantemente cruel. Una tragedia de opulencia y roles encorsetados y fundidos a rojo que la posicionan como una de las grandes obras maestras del cine de desamor.