Oscar Wilde, escritor irlandés, sobre la vida: «Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo»
No eres rara, eres más inteligente que la media y lo dicen los psicólogos: los rasgos que lo confirman
La psicología lo confirma: los nacidos desde 2010 serán la generación más educada, tecnológica y rica de toda la historia de la humanidad
Los panaderos coinciden: ésta es la mejor forma de conservar el pan cuando llega el calor y que no se ponga duro
En una época dominada por la hiperconectividad y la búsqueda constante del éxito, cobra especial importancia una frase escrita hace más de un siglo por Oscar Wilde: «Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo». Esta reflexión resume la creciente percepción de que muchas personas viven en «piloto automático», realizando tareas cotidianas sin plena conciencia o presencia mental. A menudo, esto implica una desconexión de las emociones, hasta el punto de que los individuos no reconocen completamente sus sentimientos.
En principio, «existir» y «vivir» pueden parecer sinónimos, pero son conceptos distintos. Existir se refiere al hecho biológico: respirar, trabajar, cumplir horarios y dormir. Vivir, en cambio, implica una cualidad adicional: conciencia, elección y experiencia emocional del mundo. Desde la perspectiva psicológica, estar en «piloto automático» es existir, mientras que interrumpir ese automatismo es vivir. La diferencia no está en lo que se hace, sino en cómo se experimenta lo que se hace.
La reflexión de Oscar Wilde sobre la vida
Vivir en «piloto automático» puede tener implicaciones psicológicas que afectan tanto la autopercepción como la calidad de las relaciones interpersonales y el bienestar emocional. En este estado, se suele observae una reducción de la autoconciencia y del sentido de conexión interna, lo que puede llevar a un conocimiento limitado de las propias necesidades, deseos y emociones.
Como consecuencia, se produce una desconexión no sólo con uno mismo, sino también con los demás, ya que la falta de atención plena puede empobrecer la profundidad y el significado de las relaciones. Las interacciones con amigos, familiares y compañeros pueden volverse mecánicas o superficiales, dejando de lado las necesidades emocionales propias y ajenas.
Además, este estilo de funcionamiento puede afectar negativamente a la salud mental. Vivir en «piloto automático» a menudo genera una sensación constante de insatisfacción y vacío, así como una pérdida de sentido o propósito vital, lo que puede hacer que la persona se sienta desconectada de su propia vida. Esta desconexión puede convertirse en un terreno propicio para la aparición de estados de ánimo depresivos y ansiedad. La falta de una implicación consciente en la vida cotidiana y en las relaciones puede derivar en sentimientos de desmotivación, confusión emocional y un bienestar psicológico más inestable.
Las mejores frases
- «Lo menos frecuente en este mundo es vivir la mayoría de la gente existe»
- «La única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse»
- «Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida»
- «La experiencia no es más que el nombre que damos a nuestros errores»
- «Vivimos en las cloacas pero algunos miramos a las estrellas»
- «Ser natural es una pose muy difícil de mantener»
- «La vida es una cosa demasiado importante como para tomársela en serio»
- «La verdad es raramente pura y nunca simple»
- «Las preguntas nunca son indiscretas las respuestas sí»
- «Todo en moderación incluida la moderación»
- «La única manera de un hombre para comportarse con una mujer es haciéndole el amor»
- «Los libros que el mundo califica de inmorales son los que enfrentan al mundo a sus propias vergüenzas»
- «Los hombres casados son horriblemente aburridos cuando son buenos»
- «La belleza no necesita explicación es superior al genio»
- «El cinismo es un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada»
- «El objetivo del amor es amar ni más ni menos»
- «Cuando la gente está de acuerdo conmigo siempre siento que debo estar equivocado»
- «Los jóvenes piensan que el dinero lo es todo y cuando se hacen mayores lo comprueban»
- «La risa no es un mal comienzo para la amistad»
- «Los amigos de verdad te apuñalan de frente»
- «Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro»
- «Las mujeres han sido hechas para ser amadas no para ser comprendidas»
- «El arte como el amor la ternura es lo que da la fuerza»
- «El deber es lo que esperamos de los demás»
- «La moderación es una cosa fatal nada tiene tanto éxito como el exceso»
- «La única diferencia entre un capricho y una pasión eterna es que el capricho dura algo más»
- «Cuando un hombre hace algo completamente estúpido es siempre por los motivos más nobles»
- «Uno nunca puede ir demasiado arreglado o estar demasiado educado»
- «La desobediencia es la virtud original del hombre»
- «Las ideas son peligrosas lo más seguro es no tener ninguna»
- «Ser feliz con cualquier mujer mientras no la ame»
- «El hombre cree en lo imposible no en lo improbable»
- «El rostro de un hombre es su autobiografía la cara de una mujer es su obra de ficción»
- «La moralidad es simplemente la actitud que adoptamos hacia las personas que no nos gustan»
- «Solo los superficiales se conocen a sí mismos»
- «Cuando un hombre se casa por segunda vez es porque amaba a la primera»