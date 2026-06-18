La psicología avala que las personas que nunca publican en sus redes sociales no es que tengan una vida privada, sino que no necesitan validación externa

En plena era digital, estamos acostumbrados a ver a personas que publican todos los aspectos de su vida en redes sociales. Sin embargo, también hay quienes toman la decisión de preservar su intimidad y no compartir absolutamente nada; mantienen sus perfiles sin fotos ni vídeos, pero sí están pendientes de lo que suben otros, y hasta comentan o dan «me gusta» a sus publicaciones. Pero, ¿qué dice la psicología sobre este comportamiento?

El término zero posting (publicación cero) describe el comportamiento de mantener una presencia pasiva en redes sociales: se tiene una cuenta, se consume contenido de otras personas, pero no se publica, no se comenta ni se comparte nada propio. En este contexto, cabe señalar que el 34% de usuarios ha reducido de forma notable sus publicaciones durante el último año. Asimismo, el 61% afirma que publicar le provoca ansiedad anticipatoria.

Esto es lo que dice la psicología sobre las personas que nunca publican en redes sociales

En primer lugar, es importante aclarar que el problema no son las redes sociales en sí, sino el tipo de conducta que generan. Publicar en Instagram o TikTok ocurre dentro de un sistema de refuerzo intermitente: el «like» aparece o no aparece, y esa incertidumbre es precisamente lo que vuelve la experiencia tan adictiva. Según explican los psicólogos, activa el «sistema de recompensa» del cerebro, entendiendo como tal una serie de de mecanismos que permiten asociar ciertas situaciones a una sensación de placer.

Desde esta perspectiva, el zero posting se puede entender como una forma de recuperar el control sobre la propia conducta. En algunos casos, esto puede interpretarse como una forma de madurez conductual, siempre y cuando el hecho de no publicar no surja por miedo a las opiniones externas o a la evitación emocional.

Según el portal IPSIA Psicología, «cuando alguien deja de publicar porque ha evaluado que el coste supera el beneficio, estamos ante una decisión adaptativa. Cuando deja de hacerlo porque anticipar la exposición genera ansiedad intensa o catastrofización, estamos ante un patrón de evitación».

Los Cinco Grandes

Los Cinco Grandes rasgos de personalidad se organizan en torno a cinco factores principales: apertura a la experiencia (factor O), responsabilidad o escrupulosidad (factor C), extraversión (factor E), amabilidad (factor A) y neuroticismo o inestabilidad emocional (factor N). El conjunto de estos factores se resume habitualmente mediante el acrónimo OCEAN.

Cada uno de estos rasgos amplios agrupa a su vez un conjunto de características más específicas. Por ejemplo, el factor de extraversión incluye dimensiones como la sociabilidad, la búsqueda de estimulación o la tendencia al optimismo y a la expresión emocional positiva.

Desde el modelo de los Cinco Grandes, hay perfiles más propensos a esta dinámica. Por un lado, las personas con mayor neuroticismo tienden a experimentar más intensamente la comparación social y la rumiación, lo que puede hacer que no publicar sea protector. Por otro lado, individuos con alta apertura y baja extroversión pueden simplemente encontrar poco sentido en la lógica de la exposición constante.

¿Por qué el cerebro reacciona así?

La necesidad de ser visto es un mecanismo evolutivo. Durante gran parte de la historia, la pertenencia al grupo era literalmente una condición de supervivencia, razón por la cual el cerebro desarrolló una sensibilidad extrema a la reputación y al estatus social. Ahora, las redes sociales han amplificado este sistema hasta un nivel para el que no estaba diseñado.

La retroalimentación social que antes ocurría en grupos pequeños ahora se extiende a audiencias muchísimo más amplias, mientras mantiene los mismos circuitos de recompensa. El resultado es un desajuste: un sistema pensado para comunidades reducidas funcionando en entornos de exposición constante.

Estudio en adolescentes

Luis Antón, psicólogo en IPSIA Psicología y director del Instituto de Psicoterapias Avanzadas, «la ansiedad es la condición más prevalente en la Generación Z (1995-2010), con más del 60% habiendo recibido un diagnóstico clínico. Esto no es un dato anecdótico, es un patrón que se repite en múltiples países y metodologías de investigación».

La investigación publicada en Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, realizada con 731 adolescentes, encontró que la popularidad sociométrica se asociaba positivamente con la búsqueda de estatus digital, mientras que la simpatía percibida mostraba una relación inversa con esa misma búsqueda. En otras palabras, las personas más aceptadas dentro de sus grupos tendían a usar las redes sociales con menor intensidad orientada al estatus.

En este sentido, el zero posting se puede entender como una extensión extrema de esta dinámica: no hay contenido que exponer, ni decisiones que puedan ser evaluadas públicamente, ni oportunidades de crítica o comparación. Todo queda fuera del circuito de validación social.

Antón señala: «Esta posición de invulnerabilidad social genera admiración precisamente porque, en una cultura de la sobreexposición, la discreción se ha convertido en escasez. Y la escasez genera valor percibido».

En definitiva, el zero posting puede ser saludable cuando surge de una decisión consciente, flexible y coherente con los propios valores.