La Reina Letizia ha cambiado este jueves los actos institucionales por una mañana de audiencias en el Palacio de La Zarzuela. La mujer de Felipe VI ha recibido a dos de las selecciones nacionales más destacadas del deporte adaptado: el combinado español de balonmano en silla de ruedas, que el pasado mes de septiembre hizo historia al proclamarse campeón del mundo por primera vez, y la Selección Nacional de Boccia. Dos encuentros con los que doña Letizia ha vuelto a mostrar su respaldo al deporte inclusivo y a los deportistas que han convertido el esfuerzo y la superación en sus principales señas de identidad.

La primera audiencia ha tenido como protagonistas a los integrantes de la Selección Nacional de Balonmano en Silla de Ruedas, que han acudido a Zarzuela después de conquistar un título histórico el pasado 20 de septiembre. El equipo español se impuso a Japón en la final del campeonato del mundo celebrado en Granollers, un triunfo que ha situado a esta disciplina en el centro de la actualidad deportiva y que sus protagonistas han querido compartir personalmente con la Reina. Los jugadores han acudido acompañados por representantes de la Federación Española de Balonmano y miembros del equipo técnico, que han explicado a la monarca cómo ha sido el camino hasta alcanzar este éxito internacional.

Uno de los momentos más especiales de la recepción ha llegado cuando los deportistas han hecho entrega a doña Letizia de un regalo muy particular: una camiseta de la selección española personalizada con su nombre. La prenda, con el nombre de Letizia estampado en la espalda, ha sido el detalle elegido por los campeones del mundo para agradecerle su apoyo y dejarle un recuerdo de una jornada muy especial. La Reina ha recibido el obsequio con una sonrisa y no ha dudado en posar con la camiseta, en una audiencia en la que también ha tenido ocasión de conocer de cerca el trofeo conquistado por el combinado nacional.

Más allá de la celebración del título, el encuentro ha servido para poner sobre la mesa el trabajo que existe detrás del crecimiento del balonmano en silla de ruedas y las iniciativas que se están desarrollando para conseguir una mayor visibilidad del deporte adaptado. La victoria en Granollers ha supuesto un importante impulso para una modalidad que reivindica el talento de sus deportistas y que busca ampliar sus referentes, especialmente entre las nuevas generaciones. Una cuestión que también forma parte de los compromisos que la Reina mantiene con proyectos vinculados a la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Tras esta primera recepción, doña Letizia ha continuado su agenda con la Selección Nacional de Boccia, otra de las disciplinas más representativas del deporte paralímpico. Los integrantes del equipo español, gestionado por la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC), han acudido acompañados por responsables federativos, entrenadores y personal de apoyo. Durante la audiencia han compartido con la Reina sus experiencias y los últimos resultados cosechados en la World Boccia Cup de São Paulo, una de las citas destacadas del calendario internacional.

El look de trabajo de la Reina Letizia en Zarzuela

En el apartado estilístico, la Reina ha vuelto a apostar por uno de esos conjuntos de trabajo que encajan con sus compromisos institucionales en Zarzuela, aunque esta vez ha introducido un detalle que ha marcado la diferencia. Lejos de recurrir al clásico traje de chaqueta, doña Letizia ha elegido un pantalón negro de corte recto, combinado con unos zapatos del mismo tono, de punta redonda y tacón cuadrado. El protagonismo ha recaído en una chaqueta corta de tweed de inspiración Chanel, en blanco y negro, con detalles desflecados y pequeños hilos tejidos en amarillo y azul que aportaban contraste al conjunto. Una elección sobria, pero con personalidad, con la que la Reina ha vuelto a demostrar que los estilismos más discretos también pueden tener un elemento diferenciador.