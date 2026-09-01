Victoria Beckham logra beneficios por primera vez en 18 años: su firma de moda gana 8,5 millones de euros

Hay negocios que tardan años en encontrar la fórmula que los haga funcionar y el de Victoria Beckham es, probablemente, uno de los ejemplos más llamativos. Cuando la diseñadora puso en marcha su firma homónima en 2008, muchos dudaron de que aquella antigua Spice Girl pudiera hacerse un hueco real en una industria tan exigente como la moda. Durante años, las cifras parecieron dar argumentos a sus detractores: la compañía acumuló importantes pérdidas y llegó a encontrarse en una situación financiera especialmente delicada.

Ahora, casi dos décadas después, la historia ha dado un giro. Victoria Beckham Holdings ha registrado por primera vez un beneficio operativo, impulsado tanto por el crecimiento de su línea de moda como, especialmente, por el éxito de su división de belleza. Una transformación que llega después de años de ajustes, inversiones, cambios de estrategia y una exposición mediática que también ha contribuido a cambiar la percepción de la marca.

De las pérdidas millonarias al primer beneficio

Victoria Beckham comenzó su aventura empresarial en 2008, cuando presentó su primera colección de prêt-à-porter en la Semana de la Moda de Nueva York. El proyecto tenía detrás un nombre mundialmente conocido, pero eso no significaba que la industria estuviera dispuesta a concederle legitimidad como diseñadora. Durante sus primeros años, la firma tuvo que enfrentarse a pérdidas importantes y a una estructura empresarial que terminó demostrando ser difícil de sostener.

El punto de inflexión económico llegó en 2017, cuando Victoria Beckham consiguió una inversión de 35 millones de euros a cambio del 30% de la compañía para NEO Investment Partners. La operación permitió acometer una profunda reestructuración y poner bajo control algunos de los gastos que habían contribuido a agravar la situación financiera.

La dimensión de aquellos problemas quedó especialmente expuesta en el documental de Netflix dedicado a la diseñadora. En él, Victoria Beckham hablaba abiertamente del momento en el que su empresa llegó a estar «tens of millions in the red», mientras David Beckham explicaba las dificultades que supuso continuar financiando un negocio que todavía no encontraba la rentabilidad.

Ahora, las cuentas correspondientes a 2025 muestran un escenario radicalmente diferente. Victoria Beckham Holdings registró un beneficio operativo de 8,5 millones de euros, frente a las pérdidas operativas de 1,9 millones de euros registradas el año anterior. Además, los ingresos crecieron un 15%, hasta alcanzar los 151,5 millones de euros, frente a los 131,5 millones de euros de 2024.

La belleza se convierte en uno de sus grandes motores

Aunque la firma nació vinculada a la moda, buena parte de la transformación empresarial ha llegado de la mano de Victoria Beckham Beauty, lanzada en 2019. La división ha ido adquiriendo cada vez más peso dentro del negocio y ha encontrado en el cuidado de la piel uno de sus grandes filones.

El ejemplo más evidente es Foundation Drops, uno de los productos que más ha contribuido al crecimiento reciente. El producto llegó a generar una lista de espera de 25.000 personas y, según las cuentas de la compañía, consiguió duplicar el tamaño de la división de skincare.

El éxito no se limita a un lanzamiento puntual. La división de belleza ha registrado uno de sus mejores ejercicios hasta la fecha, mientras que la firma también ha continuado creciendo en categorías como el maquillaje y la perfumería. Foundation Drops se convirtió en el segundo producto más vendido de la marca y agotó existencias poco después de su lanzamiento, un comportamiento especialmente relevante para una compañía que durante años tuvo dificultades para transformar su notoriedad en resultados económicos.

La estrategia también ha pasado por ampliar la distribución internacional. La marca de belleza ha reforzado su presencia en mercados como Estados Unidos, Australia, Francia y Reino Unido, apoyándose en grandes distribuidores y establecimientos especializados.

La moda tampoco se queda atrás

El éxito de la belleza no significa que Victoria Beckham haya dejado atrás la parte de moda. Al contrario: la compañía asegura que su división fashion experimentó un crecimiento de dos dígitos durante 2025, con especial fortaleza en categorías como denim y jersey.

Es un cambio especialmente significativo porque durante años fue precisamente la moda la parte más complicada de la ecuación empresarial. La firma consiguió convertirse en una presencia habitual dentro del calendario internacional y vestir a algunas de las mujeres más conocidas del mundo, entre ellas Beyoncé, Jennifer Lopez o Kate Winslet, pero el reconocimiento dentro de la industria no siempre se tradujo en beneficios.

Victoria Beckham ha recibido además importantes reconocimientos por su trabajo como diseñadora. En 2011 fue nombrada diseñadora de marca del año en los British Fashion Awards y, en 2026, recibió en Francia la distinción de Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres por sus servicios a la industria de la moda.