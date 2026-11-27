Expertos en limpieza han dado un truco para acabar con las bacterias de las bayetas y estropajos en cuestión de pocos segundos. El secreto de los profesionales en esta materia es meterlos dentro de un bol de agua y meterlos en el microondas para poder así esterilizarlos y darles una vida útil más larga. Otros expertos dejan claro que la evidencia científica dice que este proceso no elimina por completo las bacterias. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre los mejores consejos para limpiar de bacterias las bayetas y los estropajos que utilizas en el día a día de la cocina.

Las bayetas, los estropajos y los demás paños de multifibra son protagonistas en nuestro día a día en la cocina y por ello es aconsejable mantenerlos lo más limpios posible. Hoy en día es posible que estos elementos sean reutilizables y, viendo cómo está de cara la vida, esto también te puede generar unos ahorros en limpieza. Limpiar o renovar a menudo las bayetas o estropajos también es recomendable por motivos de salud, ya que estos elementos son un foco de bacterias.

Hay que tener en cuenta que estos trapos están en contacto a menudo con la suciedad y, en el caso de los estropajos, suelen tener una alta relación con la humedad. Así que a menudo pueden convertirse en un gran foco de bacterias y para espantarlas, varios expertos en limpieza han dejado claro que un buen aliado puede ser el microondas. Pero hay que tener precaución a la hora de introducir este electrodoméstico en la ecuación.

El truco del microondas con los estropajos y bayetas

Así que el secreto del éxito para poder esterilizar los estropajos y las bayetas será meterlos en el microondas. Peso, esto no se puede hacer por las bravas, ya que se pueden quemar estos trapos. Por ello, habrá que introducirlos en un bol con agua para que esta subida de temperaturas pueda espantar las bacterias.

La influencer Maestra Jacobina ha publicado un vídeo en la red social TikTok en el que habla sobre este famoso turco que espantará tus bacterias en cuestión de minutos. Y además lo hace sin necesidad de usar un bol con agua, asegurando que no se van a quemar.

«Una de las técnicas más sencillas es ponerlas en el microondas por dos minutos», cuenta esta experta que mete el estropajo entre dos trapos y deja claro que «no se van a quemar». «Les recomiendo que los trapos para secar sean de algodón puro, que ayuda mucho para el secado y el lavado», dice.

Esta experta también desvela otro truco que consiste en verter agua caliente en un bol con vinagre y cloro, que es una mezcla perfecta para desinfectar estos trapos, que se pueden meter juntos o por separado. «Sin meterlos en microondas, se pueden quedar entre 10 o 15 minutos», confirma en un vídeo que cuenta con miles de reproducciones en internet.

No hay evidencia científica y sí riesgo de incendio

Otros expertos apuntan a que la evidencia científica nos dice que realizar este proceso no elimina por completo las bacterias y que no está demostrando que sea bueno para las bayetas o estropajos. También avisan de los posibles peligros de crear un incendio en este pequeño electrodoméstico que se puede propagar por el resto de la casa.