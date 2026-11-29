Granada se visita con los pies y se entiende con la boca. Uno sube a la Alhambra, se pierde por las cuestas del Albaicín, cruza el Darro y espera el atardecer en San Nicolás con la obediencia de quien cumple un rito. Pero quien se marcha sin acodarse en una barra no ha estado en Granada: ha pasado por ella.

La ciudad tiene sus propias leyes, y la primera es la tapa. Aquí no se cobra ni se negocia: llega con la bebida, gratis, como un derecho consuetudinario que los granadinos defienden con más celo que muchos códigos. Sobre esa costumbre descansa una despensa privilegiada, la de la Vega, un recetario propio y una memoria culinaria en la que han dejado su huella todas las culturas que pasaron por aquí. Un patrimonio que, como sus monumentos, pide ser recorrido sin prisa.

De esa trinidad de historia, territorio y cocina nace Cauce, el proyecto más personal del granadino Chechu González. El escenario impone: el Hotel Palacio Yanguas Nazarí, el único cinco estrellas monumental de la ciudad, un palacio con ocho siglos a cuestas que tiene algo de pequeña Alhambra por su historia, su reconstrucción y su entorno. Alojarse en él es veranear en la historia; sentarse a su mesa, una manera de entenderla.

El nombre no es un capricho de mercadotecnia. El agua corrió durante siglos por los patios, jardines y aljibes de Granada, y corre también por la arquitectura original del palacio. En tiempos en que cualquier restaurante fabrica un relato a partir de una servilleta, se agradece uno en el que el discurso no se inventa: se hereda.

González llega tras nueve años como chef de María de la O y más de dos décadas entre fogones. Ha decidido emprender su propio camino, que es la forma más honrada de reivindicar una tierra: hacerlo con nombre y apellidos. Su credo cabe en tres palabras, Granada, acidez y salsas, y se sostiene sobre una base mediterránea y el producto de cercanía. Tiene incluso huerto propio en el histórico Cortijo Alitaje, porque en esta cocina el origen no es una nota a pie de página, sino el primer capítulo.

La acidez es aquí una declaración de principios: despierta el paladar, limpia la grasa y obliga a seguir comiendo. Y las salsas, ese territorio donde se mide de verdad a un cocinero, son la vieja gramática de la cocina que tantos jóvenes desprecian por lenta y por humilde. Reivindicarlas hoy, en plena dictadura de la pinza y el plato de diseño, tiene algo de rebeldía. Y de sensatez.

Hay un detalle que merece un párrafo aparte. La bodega duerme en un aljibe original del palacio y reúne unas doscientas referencias nacionales e internacionales. Donde antes se guardaba el agua, hoy reposa el vino, y pocos milagros resultan tan coherentes con la historia que se quiere contar. Completa la casa con una sala reservada para catas y encuentros privados, de esas en las que las conversaciones se alargan tanto como las botellas.

Granada no necesita excusas para justificar una escapada. Le sobran piedras, leyendas y barras. Lo que sí necesita son cocineros que se atrevan a mirarla desde otro sitio, sin renegar de sus raíces ni limitarse a repetirlas como una lección aprendida de memoria. La tradición no es un museo que se visita con audioguía, sino una lengua viva que cada generación tiene la obligación de hablar a su manera. Cauce nace con esa ambición. Y si una ciudad también se descubre por sus mesas, la de Granada acaba de encontrar un nuevo cauce por el que correr.