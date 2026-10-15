El Papa León XIV sigue mejorando después de la operación: «Pasó una buena noche en el hospital, se levantó y desayunó»

El Papa León XIV ha pasado una buena segunda noche en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli después de que le extirparan el lóbulo inferior del pulmón derecho el pasado martes. Según informa la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa ha dormido bien y ha llegado a desayunar.

Operación del Papa

La operación del cáncer del pulmón derecho del Papa concluyó con éxito y sin complicaciones, según confirmaron los cirujanos que llevaron a cabo la cirugía, el Dr. Luigi Carbone y el Prof. Stefano Margaritora.

La cirugía duró aproximadamente 90 minutos, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho y el examen histológico preliminar confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, como se había sospechado en los exámenes preoperatorios.

El miércoles, el Pontífice inició la fisioterapia respiratoria y hasta el día de hoy sigue evolucionando positivamente y a los plazos correspondientes, según indican los médicos en el informe, firmado por el responsable de la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano, Luigi Carbone, y Stefano Margaritora.

El Santo Padre seguirá ingresado en el Hospital Gemelli durante los próximos días para estar al tanto de su evolución. Por el momento, El Vaticano ha cancelado sus compromisos oficiales hasta el próximo 20 de octubre, con el objetivo de permitir que continúe su recuperación.

Pope Leo XIV had a good second night in Gemelli Hospital after his lung surgery on Tuesday. The Holy See Press Office said on Thursday morning that the Pope got up and had breakfast. https://t.co/nE5ljqsbCk — Vatican News (@VaticanNews) October 15, 2026

¿Qué tipo de cáncer padece el Papa?

El adenocarcinoma pulmonar diagnosticado al Papa León XIV es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón de células no pequeñas, representando entre el 40% y el 45% de todos los casos. Es un tumor maligno, pero con tratamiento de radio, quimio o inmunoterapia y terapia dirigida puede ser erradicado. En cualquier caso, las noticias que llegan de fuentes vaticanas son esperanzadoras, ya que sostienen que «el tejido canceroso «ha sido extirpado por completo». Los médicos, por ahora, no han hablado de quimioterapia.

El tabaco sigue siendo el gran factor de riesgo del cáncer de pulmón y el adenocarcinoma también es más frecuente entre los fumadores. Sin embargo, tiene una particularidad: es el tipo que más aparece en personas que nunca han fumado y en mujeres. En estos pacientes, los especialistas apuntan a las alteraciones genéticas como la principal causa, junto con otros factores como la exposición al gas radón o a determinados contaminantes laborales.

Esto ha cambiado mucho el tratamiento en los últimos años. Analizar el perfil genético del tumor permite identificar mutaciones concretas y, en los casos que lo requieren, recurrir a terapias dirigidas o a la inmunoterapia, que han mejorado el pronóstico de muchos pacientes.

La clave en cualquier cáncer de pulmón es la fase en la que se diagnostica. Cuando el tumor está localizado y no se ha extendido, la cirugía es el tratamiento de elección. Una revisión de la organización científica Cochrane señala que la resección quirúrgica, normalmente mediante una lobectomía, es la opción preferente para muchos pacientes con cáncer de pulmón no microcítico en estadio inicial. Es justo la operación que le han practicado a León XIV.