El Papa pasa una noche «tranquila» en el hospital tras conocer que padece cáncer de pulmón

León XIV, de 71 años, ha descansado de forma serena en el hospital Policlínico Gemelli de Roma este martes, según ha informado la Santa Sede, después de someterse a la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno en el pulmón. Al Pontífice se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho a través de una técnica videoasistida. Tal y como señaló el boletín médico, el Papa permaneció tres horas en el quirófano, aunque la intervención, que duró 90 minutos, sucedió «sin complicaciones» y concluyó «con éxito».

«El Papa ha pasado una noche tranquila. Más información a lo largo del día», ha declarado la Sala de Prensa del Vaticano, a través de su canal de Telegram, sobre el estado de salud de León XIV. De hecho, el parte médico, firmado por los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, señala la importancia de este miércoles para conocer las pruebas que completen el diagnóstico. También el escrito remarca que la intervención se realizó con intención «radical», lo que significa que se desea eliminar totalmente la lesión junto con el tejido necesario.

De camino al hospital, numerosos fieles recibieron al Pontífice que se habían reunido para mostrarle su apoyo. El anuncio de la operación lo dio el pasado domingo, durante el rezo del Ángelus, en la plaza de San Pedro, en un ejemplo de transparencia y claridad.

La buena noticia es que los oncólogos piensan que el tumor del Papa se ha cogido «a tiempo». El doctor De Castro ha subrayado la alta mortalidad del cáncer de pulmón y, para ello, ha defendido los planes de detección, «posiblemente porque el 40% de los casos se detecta en etapas avanzadas donde la curación no es posible».

«Los programas de detección precoz, como al que se ha sometido el Papa, son los que realmente pueden aumentar la posibilidad de curación de los pacientes al ser detectados en esta etapa inicial donde la cirugía puede ser curativa en la mayoría de casos», ha añadido el doctor.

¿Cuándo volverá el Papa?

Lo primero que hay que saber es que Robert Prevost ha cancelado todos sus eventos y audiencias que tenía planificadas hasta el 20 de octubre. Por tanto, León XIV no acudirá a la misa agendada para este miércoles y que el santo padre tenía intención de presidir. Su sustituto será el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, decano del Colegio Cardenalicio.

El actual papa fue elegido el 8 de mayo de 2025, siendo el sumo pontífice número 267 de la Iglesia católica. Prevost, además, se convirtió en el primer papa estadounidense de la historia, relevando así al Papa Francisco. Su próximo gran encuentro es un viaje apostólico, previsto para celebrarse entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.