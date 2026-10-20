Trump arremete contra Sánchez y asegura que España fue «invadida» por inmigrantes y que «no ha hecho nada al respecto»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado este martes desde el Despacho Oval una dura crítica contra las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez. El mandatario se ha referido a la situación vivida en Ceuta, afirmando que España fue «invadida» por miles de inmigrantes ilegales que «entraron a raudales» asaltando la frontera y que las autoridades «no han hecho nada al respecto».

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, al ser preguntado por la situación de Europa, Donald Trump se ha referido a la invasión que ha sufrido Ceuta el pasado 30 y 31 de julio. El presidente ha calificado: «Vinieron de a decenas de miles, todos simplemente se derramaron directamente en España». Asimismo, ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, afirmando de forma contundente que: «No está haciendo nada al respecto».

Marco Rubio advirtió a Sánchez

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había publicado un mensaje el Día de la Fiesta Nacional donde exigía al Gobierno de Pedro Sánchez: «A tomar medidas significativas para mantener unas fronteras robustas y seguras, combatir la inmigración masiva». Durante aquel mensaje, Rubio había trasladado la exigencia del Gobierno de Donald Trump de que España debe «aumentar la inversión en las capacidades en defensa», alegando que debe favorecer la seguridad europea. También ha hecho hincapié en combatir la «inmigración masiva».

No es la primera vez que Estados Unidos insta a España a invertir en defensa y en frenar la inmigración masiva. En marzo, el presidente Donald Trump había descrito a España como un «país perdedor» debido a la postura tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras el ataque conjunto de los norteamericanos e Israel al régimen ayatolá de Irán. Luego, durante una entrevista en el New York Post, dedicó varias frases al Ejecutivo español: «Es muy hostil con la OTAN».