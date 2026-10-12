Estados Unidos exige a España frenar la inmigración masiva y elevar el gasto en defensa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exige a España frenar la inmigración masiva y elevar el gasto en defensa durante un mensaje de felicitación con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional publicado este lunes a través de las redes sociales. «Estados Unidos seguirá instando a España a tomar medidas significativas para mantener unas fronteras robustas y seguras, combatir la inmigración masiva».

Rubio ha expresado el agradecimiento de la nación norteamericana con España, reconociendo «el apoyo que España nos brindó durante nuestra lucha por la libertad en la Revolución Americana». Además, ha valorado los vínculos económicos y valores culturales que comparten las dos naciones.

Durante el mensaje, Rubio ha trasladado nuevamente la exigencia del Gobierno de Donald Trump de que España debe «aumentar la inversión en las capacidades en defensa», alegando que debe favorecer la seguridad europea. También ha hecho hincapié en combatir la «inmigración masiva».

No es la primera vez que Estados Unidos insta a España a invertir en defensa y en frenar la inmigración masiva. En marzo, el presidente Donald Trump había descrito a España como un «país perdedor» debido a la postura tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras el ataque conjunto de los norteamericanos e Israel al régimen ayatolá de Irán. Luego, durante una entrevista en el New York Post, dedicó varias frases al Ejecutivo español: «Es muy hostil con la OTAN».

La ofensiva estadounidense a Irán generó una fuerte tensión entre ambos gobiernos después de que Washington amenazara con imponer aranceles al comercio con España e incluso sugerir su expulsión de la OTAN. Trump, desde el Despacho Oval, durante sus primeras declaraciones a la prensa desde el inicio de la operación Furia Épica, apuntaba al Gobierno de Sánchez: «Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo el comercio».

Marco Rubio culminaba su mensaje este 12 de octubre deseando al pueblo español una feliz celebración de la fiesta nacional y un próximo año lleno de prosperidad.