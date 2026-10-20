Giorgia Meloni aprueba un decreto antidisturbios ante las revueltas en Italia con penas de 5 años de cárcel y hasta 20.000 euros de multa

El Gobierno de Italia aprueba este martes un decreto antidisturbios ante las revueltas que han sufrido las principales ciudades del país, principalmente Milán. La primera ministra Giorgia Meloni ha anunciado las medidas a través de una publicación en las redes sociales: «Manifestar es un derecho, devastar nuestras ciudades no». Una de las directrices rechazadas por el presidente de la República, Sergio Mattarella, ha sido la transferencia de poderes judiciales a las Fuerzas Armadas al considerar que es inconstitucional.

En el Consejo de Ministros celebrado este martes se ha aprobado un decreto antidisturbios con las medidas anunciadas por los medios italianos el pasado lunes. La misma primera ministra Giorgia Meloni ha indicado a través de un video en las redes sociales medida por medida: «Se ha creado un nuevo delito: la participación violenta en una manifestación» y agregando que «Manifestar es un derecho, devastar nuestras ciudades no».

Una de las medidas confirmadas es que la policía podrá arrestar a menores de 18 años y detenerlos en las comisarías durante 12 horas, siempre que existan pruebas de que representan un peligro: «Para un menor de entre 14 y 18 años, el Estado debe demostrar cada caso», ha asegurado Meloni. Asimismo, en el tema judicial, ha afirmado que les dará «más magistrados y más plazas en los institutos».

Meloni ha explicado que uno de los delitos conllevaría una pena de 5 años de cárcel y hasta 20.000 euros de multa: «Un grupo de cinco o más personas y te pones a lanzar piedras, petardos o bastones, y pones en peligro la seguridad de todos, te arriesgas a una pena de hasta 5 años de cárcel», después ha agregado que las penas se incrementarán si el rostro está cubierto».

Según la primera ministra, los destrozos que cometa una persona deberá pagarlos ella y, si el individuo es un menor de edad, pagarán sus padres: «Quien rompe, paga». Al respecto, con el despliegue militar, anunció que a Milán llegarán 500 militares más, los cuales se sumarán a las labores de seguridad junto a la Policía y los Carabinieri.

A pesar de la aprobación del decreto que entrará en vigor de inmediato, según los medios italianos, aún no está claro si el texto final incluye la detención preventiva hasta 24 horas de menores, como ya estaba previsto antes de celebrarse la reunión. La disposición que otorga facultades de policía judicial a los efectivos militares desplegados recientemente en Milán no se incluirá en el decreto ley, ya que el presidente Sergio Mattarella ha considerado que carece de constitucionalidad.