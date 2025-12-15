Repsol está compitiendo junto a ExxonMobil, la italiana Eni, Chevron y 34 multinacionales más del sector energético por una licitación de 22 permisos en Libia. Es el primer concurso que ha lanzado la Corporación Nacional del Petróleo de Libia (NOC) tras un parón de 17 años, tras vivir dos guerras civiles. La NOC, la empresa estatal que gestiona los recursos petroleros del país norteafricano, comunicará a principios de 2026 las compañías que han ganado los permisos para explotar las reservas del país, que se estima que ascienden a casi 50.000 millones de barriles.

Así, Repsol está buscando ampliar su presencia existente en Libia a través de la creación de la sociedad Repsol Exploración North Africa S.A., entidad que se creó el 19 de noviembre y dispone de una capital social de 60.000 euros, según indica el Registro Mercantil. El vehículo domiciliado en Luxemburgo, Repsol Exploration & Production (E&P), la rama de gas natural de la compañía, es el accionista mayoritario de la nueva empresa creada para reanudar el negocio petrolero en el país norteafricano. Entre los administradores de esta nueva compañía del Grupo Repsol está José Carlos de Vicente Bravo, director ejecutivo de la división E&P al mando de la compañía, junto a Mikel Aguirre Erquiaga, quien es responsable del negocio en Libia desde hace dos años.

En concreto, Repsol reanudó en diciembre del año pasado las excavaciones exploratorias en la Cuenca de Murzuq, a 800 kilómetros de Trípoli. Esta cuenca alberga el campo petrolero Al-Sharara con reservas de petróleo equivalente a 6 billones de barriles de petróleo, según datos de la NOC. Libia es el segundo mayor productor de crudo, además de un miembro clave de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Este campo petrolero está operado en parte por Repsol, la francesa TotalEnergies, la austriaca OMV, la noruega Equinor, además de la empresa estatal de Libia a través de un joint-venture. Además, un consorcio de compañías energéticas europeas, como la italiana Eni y la francesa BP, han empezado a planear la perforación del primer pozo de exploración en aguas profundas de Libia junto a la Autoridad de Inversión de Libia (LIA, en inglés) hace apenas una semana.

Fuentes de Repsol han confirmado su presencia en el concurso de licitación, aunque no han precisado a qué activos han optado. Estos nuevos movimientos en el país, que ha visto sus actividades extractivas paralizadas tras años de inestabilidad política, se enmarcan también dentro de la nueva subasta de 22 pozos de hidrocarburos por parte de la Corporación Nacional del Petróleo de Libia (NOC).