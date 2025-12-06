Un Tribunal en La Haya (Países Bajos) ha desestimado una demanda contra la filial peruana de Repsol además de la matriz española por un derrame en su refinería en La Pampilla, cerca de Lima (Perú) en 2022, según indica el registro judicial visto por este periódico. La demanda colectiva por alrededor de 1.000 millones de libras (1.145 millones de euros) que fue lanzada por el grupo medioambiental Stichting Medio Ambiente y Derechos Fundamentales (SEFR, por sus siglas en inglés) y representaba a 34.000 víctimas del derrame, que afectó a alrededor de 106 kilómetros cuadrados de la costa de Ventanilla (Perú) en 2022.

El juez concluyó que no existía suficiente conexión entre la entidad en Países Bajos y la matriz madrileña para poder asumir competencia sobre el caso medioambiental, por lo que desestimó la demanda. La SEFR, tras conocer la decisión del tribunal, recurrió la decisión el 13 de agosto de este año, aunque el caso se ha quedado paralizado tras la decisión previa del tribunal el pasado mes de mayo.

No obstante, la filial de Repsol en Países Bajos, que también figuraba entre los demandados, fue la única sociedad que era competencia del tribunal en Países Bajos. Sin embargo, hasta la fecha, no figura ningún registro público que detalla una acción judicial en contra de la filial holandesa de Repsol tras la decisión del tribunal de La Haya. En noviembre de este año, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste (FEMA) volvió a la zona del derrame para evaluar si persistían trazos de contaminación del accidente hasta la fecha.

Aunque los litigios en Europa se han colapsado, Repsol aún se enfrenta a una demanda de 4.500 millones de dólares (4.300 millones de euros) por parte del Estado de Perú, junto a la aseguradora Mapfre, un pleito judicial que sigue abierto hasta la fecha. En concreto, la reclamación civil ha sido llevada a cabo por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (Indecopi).

Por otro lado, el director de comunicaciones de Repsol, Luis Vázquez Madueño, comunicó en 2024 que hasta la fecha ha indemnizado al 98% de los afectados por el derrame de la refinería que ocurrió en 2022 al norte de Lima. Repsol, por su parte, interpuso demandas contra la naviera italiana implicado en el vertido.