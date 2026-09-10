Pochettino le declara la guerra al Chelsea: pide que le den una Premier League nueve años después

Mauricio Pochettino quiere guerra y reclama la Premier League de la temporada 2016-2017, en la cual quedó segundo cuando era entrenador del Tottenham. El argentino señala que sus rivales ganaron con 74 infracciones de las normas financieras a sus espaldas. Sin embargo, el Chelsea ya recibió un castigo por esta cuestión, ya que la Football Association (FA) le multó al club con 10 millones de libras.

El técnico busca ampliar su palmarés desde los despachos, aunque sorprende que la reclamación llegue nueve años después. La era de Roman Abramovich al frente de los los blues le dejó duras consecuencias al equipo, que fue perjudicado a nivel económico y sin la posibilidad de fichar.

El multimillonario ruso cometió diferentes irregularidades en la contratación de jugadores entre 2011 y 2018. Pochettino tiene claro que sus acciones también merecían una sanción deportiva: «He dicho que deberíamos haber ganado un título, una Premier League. Deberíamos haberla ganado. Si eso fue cierto, y sucedió, sin duda merecíamos ser campeones ese año. Porque fuimos los segundos mejores».

La actitud del Chelsea fue determinante respecto a las consecuencias. BlueCo, sus nuevos propietario, denunciaron voluntariamente todas las irregularidades que detectaron, además de admitir las 74 infracciones del Reglamento E1.2 de la FA. El ex entrenador del Tottenham indica que él no aceptaría el galardón: «Los aficionados del Chelsea se enfadarán conmigo por decir esto. Pero si estuviéramos en el Tottenham e infringiéramos las reglas, admitiría lo mismo y diría ‘miren, no merecemos el título porque infringimos las reglas’».

Pochettino reafirma su postura

El argentino no ha querido hacer un comentario sin más. El técnico tiene claro que esa Premier League le corresponde al Tottenham, que terminó a siete puntos en aquella temporada: «Fueron castigados, lo admitieron, y punto. El título debería ser para el segundo clasificado. No competimos con las mismas reglas. Quizás con el mismo marco regulatorio podríamos haber fichado a algunos jugadores que hubieran mejorado al equipo o marcado más goles. No me quejo, es la verdad».