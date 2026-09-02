La Liga cierra el mercado con una inversión cinco veces menor que la Premier

La Liga ha vuelto a firmar un mercado de fichajes que le distancia aún más de las grandes ligas europeas. Los 20 equipos de Primera División han invertido un total de 755,28 millones de euros en fichajes este verano, una cantidad más de cinco veces menor que los 4.120 millones de la Premier League. El campeonato doméstico español no sólo pierde ante el gigante inglés, también sucumbe ante la Serie A (1.116 millones) y la Bundesliga (783,80 millones).

En cuanto al balance entre lo gastado y lo invertido en el mercado de fichajes estival, la Liga desciende a la quinta posición. Con 755,28 millones de euros en fichajes y 497,65 en ventas, los 20 clubes de la máxima categoría del fútbol español cuentan con un saldo negativo de 257,63 ‘kilos’. La Premier también arrasa en este apartado, pese a que muchos de sus movimientos se han realizado entre sus propios clubes. El balance de la competición inglesa es de -1.606,24 millones de euros. Le siguen el -423,24 de la Serie A, -297,68 de la Saudi Pro League y -267,48 de la Superliga de Turquía.

La Liga ha elevado muy levemente los 735,85 millones de euros que invirtió en el pasado mercado de fichajes de verano, espoleada por los 225 millones de gasto del Real Madrid en las llegadas de Diomande (125), Cucurella (55), Carlos Espí (25) y Dumfries (20). Mientras, en sólo un verano, la Premier League ha pasado de gastar 3.610 millones de euros -una cifra ya a galaxias de la Liga- a 4.120 millones. El campeonato español se vuelve a quedar lejos de la barrera de los mil millones de euros de inversión, una cifra que sí ha podido alcanzar la Serie A en los dos últimos veranos.

Sólo los tres grandes de la liga resisten en el mercado

Mientras, la Liga sigue perdiendo talento que marcha a otras ligas ante la incapacidad económica de buena parte de sus clubes; más allá de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Ejemplo paradigmático de este caso es el Rayo Vallecano, que tras ser finalista en la pasada Conference League, ha traspasado a Nobel Mendy (Hull City) y Pep Chavarría (Chelsea) a la Premier. También es representativo de la realidad del fútbol español el mercado del Villarreal. El conjunto groguet, tercer clasificado y participante por segunda edición consecutiva en la Champions, sólo ha invertido 16,5 millones en los fichajes de Nathan Saliba (15) y Péter Gulácsi (1,5).

La posición de la Liga en el top 5 en gasto en fichajes y en el balance neto (ingresos menos gastos) la sostienen los tres grandes equipos de la Liga en la última década. El Real Madrid ha liderado la inversión, con 225 millones en cuatro de sus seis fichajes (Bernardo Silva y Konaté llegaron a coste cero). El Barcelona le ha seguido de cerca, con 184 millones; con Anthony Gordon (80) y Rodri Hernández (60) como grandes inversiones. Respecto al cuadro rojiblanco, los de Simeone han invertido 123 millones de euros en Hjulmand, Kang-in Lee, Romero y Grimaldo.

El único equipo de la clase media de la Liga que ha agitado el mercado ha sido el Deportivo de La Coruña. Todo un histórico del fútbol español que ha regresado por todo lo alto a Primera División tras ocho años de ausencia. El conjunto gallego ha gastado 26 millones de euros en este mercado, con Leo Román como fichaje más caro, por nueve ‘kilos’. Sin embargo, los fichajes más sonados del Depor han sido a precio muy reducido, como los 1,5 millones por Aubameyang, o a coste cero, que es el caso de las cesiones de Casadó, Giménez y Angeliño y la llegada de Adama Traoré como agente libre.