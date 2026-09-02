Vota en nuestra encuesta: ¿Quién te parece el mejor fichaje del verano de la Liga?

El mercado de fichajes ya se ha cerrado y todos los equipos de la Liga ya han confeccionado lo que será su equipo de esta temporada con los nuevos fichajes que han hecho estos últimos meses. Un verano donde han salido muchos bombazos en diferentes clubes del campeonato español, más allá de Real Madrid, Barcelona y Atlético. ¿Cuál te ha gustado más? ¡Vota en nuestra encuesta!

Y la realidad es que hay nuevos futbolistas potentes. En el conjunto blanco sorprendieron nombres como Yan Diomande, el más caro de todos, y el de Marc Cucurella, recién campeón del mundo con España. En el Barcelona también dio la talla con los fichajes de Rodri y Gordon, entre otros; o en el Atlético con Grimaldo o la cesión de Jonathan David a última hora. El que más ha sorprendido es el Deportivo con operaciones como la de Aubameyang, Adama Traoré, Marc Casadó y Giménez.