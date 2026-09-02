Los jugadores libres que quedan en el mercado y pueden fichar ahora

El mercado de fichajes veraniego concluyó en la Liga y en otros campeonatos domésticos de Europa, como la Premier League, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1; a las 23:59 horas del martes 1 de septiembre. La finalización de este plazo no implica que los equipos de estas ligas no puedan incorporar jugadores. Aquellos que cuenten con fichas disponibles en su plantilla pueden firmar jugadores libres. Entre la larga lista de futbolistas sin contrato están nombres como los de Dani Carvajal, Marcelo Brozovic, Joselu o Sergio Ramos.

A este grupo de jugadores con libertad para firmar en cualquier club se ha unido en los últimos días Karim Benzema. El futbolista galo abandonó la disciplina del Al-Hilal meses después de su fichaje y se debate entre firmar por otro club y la retirada del fútbol. Benzema engrosa una lista plagada de veteranos ilustres, pero también con futbolistas aún en la plenitud física de sus carreras. El que lidera en valor de mercado, de acuerdo con las cifras de Transfermarkt, es el defensor Diogo Leite. El defensa central de 27 años, tras finalizar contrato con el Union Berlin, está tasado en 12 millones de euros y sonó como posible incorporación del Deportivo de La Coruña.

Entre los agentes libres con más nombre del mercado hay varios ex jugadores del Real Madrid. De los tres futbolistas que finalizaron su contrato con la disciplina merengue este verano, sólo uno ha encontrado acomodo hasta la fecha. Se trata de un Dani Ceballos que firmó por el Real Betis para las tres próximas temporadas en las horas finales del mercado. No han tenido la misma suerte Dani Carvajal y David Alaba, que siguen explorando sus opciones. Entre los ex futbolistas del Real Madrid sin contrato también están Joselu Mato, Sergio Ramos y James Rodríguez.

Los agentes libres que quedan en el mercado

Entre los agentes libres más valorados del mercado de fichajes, a Diogo Leite le siguen dos pivotes. El primero es el maliense Yves Bissouma (10 millones), que viene de disputar 11 partidos de Premier con el Tottenham y al que una lesión de rodilla le mermó en el inicio de la pasada temporada. Tampoco tiene equipo el centrocampista Ismaël Bennacer (8), tras acabar contrato con el Milan después de una temporada cedido en el Dinamo de Zagreb. Con ocho millones de euros de valoración aparecen dos nombres conocidos por el gran público: Oleksandr Zinchenko y Marcelo Brozovic. Tanto el ucraniano como el croata están fuera de combate por sendas lesiones de gravedad.

Buceando en la lista de futbolistas libres, encontramos futbolistas que han movido grandes cantidades en el mercado años atrás y que, por diferentes motivos, se encuentran sin equipo en estos momentos. Riyad Mahrez, Mauro Icardi, Anthony Martial, Wilfred Zaha, Raheem Sterling, Paul Pogba o Philippe Coutinho son algunos de ellos. La oportunidad podría llegarles en los próximos días, tanto por el nivel futbolístico que antaño mostraron, y aún se les presupone, como por la visibilidad y alcance que podrían aportar a clubes más alejados del escaparate mediático.