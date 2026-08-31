Benzema deja el Al-Hilal medio año después y se debate entre un último baile y su retirada

Ya es oficial. Karim Benzema deja el Al-Hilal pocos meses después de su aterrizaje en el club. Fichado el pasado mes de febrero, y con contrato hasta el próximo verano, el club saudí ha decidido concluir su vinculación con el francés y éste pasa a ser agente libre. A sus 38 años, el ex delantero del Real Madrid se encuentra en el alambre, ante un último baile en otro club o su inminente retirada.

Durante el verano las dudas sobre la continuidad de Benzema en el Al-Hilal han sido constantes, multitud de rumores apuntaba a esta rescisión de contrato y no ha sido hasta este 31 de agosto cuando ha llegado la confirmación. El club saudí anunciaba brevemente, de manera «urgente», que «el príncipe Alwaleed bin Talal se hace cargo de todas las compensaciones» por la rescisión de contrato de Karim Benzema con el Al-Hilal, todo lo que le restaba de contrato, un año completo.

🚨 عاجل — @H_swilhy : الأمير الوليد بن طلال يتكفل بكامل مستحقات إنهاء عقد #كريم_بنزيما مع #الهلال pic.twitter.com/KfUWHacCaW — | قروب الحوت الازرق | (@ALHILAL_60) August 31, 2026

Las críticas han ido ligadas a esta segunda etapa en el fútbol saudí de Karim Benzema. Tras dos años y medio con gran brillo en el Al-Ittihad, el francés firmaba por el Al-Hilal en febrero de este año, disputando en la recta final de temporada 13 partidos, sumando nueve goles y cinco asistencias que no sirvieron ni para conseguir títulos ni para calmar las exigencias de su afición, que pedía más fútbol y goles al veterano delantero.

Sin títulos logrados, el Al-Hilal optó por una acción agresiva en el mercado de fichajes con tres fichajes de pedigrí, en los que ha desembolsado alrededor de 205 millones de euros para la contratación de tres nombres: Crysencio Summerville, Ollie Watkins y Gabriel Martinelli. Los fichajes de estos tres futbolistas empujaban a Benzema, limitando su continuidad por una cuestión de salarios y falta de hueco en el equipo, dadas las fichas disponibles de extranjeros.

Benzema había llegado a disputar tres encuentros esta temporada con el Al-Hilal, partidos en los que había logrado un gol. De hecho, tras uno de estos duelos llegó a afirmar que continuaría en el equipo, aunque las circunstancias finalmente han sido otras y ya es oficialmente jugador libre.

Ahora Benzema debe decidir qué hacer a sus 38 años, si toma una nueva aventura con la temporada ya empezada en prácticamente todo el mundo o si opta por retirarse de los terrenos de juego. La decisión, al parecer, aún no está tomada y ofertas no le faltan al francés.

Según el periodista especializado en el mercado Fabrizio Romano, Benzema contará pronto cuál es su siguiente paso, afirmando que «retirarse y fichar por otro club saudí son las opciones» que contempla el delantero en estos momentos, pese a que cuenta con multitud de ofertas encima de la mesa, también de la MLS, como asegura As.

Benzema, que suma más de 800 partidos a lo largo de su carrera de clubs y cerca de 500 goles y 200 asistencias, podría estar a las puertas de su retirada.