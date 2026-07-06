Quién es Mauricio Pochettino: edad, a qué equipos ha entrenado, palmarés…

Mauricio Pochettino es uno de los entrenadores de renombre en el fútbol europeo y hoy en boca de todos por la polémica suscitada por la decisión de la FIFA de anular la sanción a Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, el país que dirige como seleccionador el técnico argentino durante el Mundial 2026.

El técnico argentino, que también cuenta con nacionalidad española, ha construido una trayectoria marcada por su paso por algunas de las principales ligas europeas, dirigiendo equipos de España, Inglaterra y Francia, antes de iniciar su etapa al frente de la selección de Estados Unidos.

Cuántos años y dónde nació Mauricio Pochettino

Mauricio Roberto Pochettino Trossero nació el 2 de marzo de 1972 en Murphy, una localidad situada en la provincia argentina de Santa Fe. Exfutbolista profesional y posteriormente entrenador, posee además la nacionalidad española.

Su estreno como jugador profesional llegó en 1988, desempeñándose como defensa central. Durante su carrera defendió los colores de equipos como Newell’s Old Boys y el RCD Espanyol, además de representar a la selección argentina en el Mundial de 2002. Una vez colgadas las botas, obtuvo el título de entrenador en 2008.

La familia de Mauricio Pochettino

En el ámbito personal, Mauricio Pochettino mantiene desde hace más de tres décadas una relación con Karina Grippaldi, nacida en Argentina y con raíces italianas.

Grippaldi desarrolló una carrera artística vinculada a la música como cantante y compositora, aunque con el paso de los años optó por mantenerse alejada del foco mediático. Mientras Pochettino construía su carrera deportiva en diferentes países, ella prefirió conservar un perfil discreto, acompañando el recorrido profesional de su marido sin protagonismo público.

La pareja tiene dos hijos, Sebastiano y Maurizio, ambos vinculados al mundo del fútbol desde edades tempranas. Los dos han desarrollado carreras relacionadas con este deporte, aunque siguiendo caminos diferentes: el primero es preparador físico junto a él en Estados Unidos, mientras que el segundo juega en el Inter Club d’Escaldes andorrano.

Trayectoria como jugador de Mauricio Pochettino

La carrera futbolística de Mauricio Pochettino comenzó en las categorías inferiores de Newell’s Old Boys antes de dar el salto al primer equipo en 1988. Su primera gran experiencia fuera de Argentina llegó en 1994, cuando fue traspasado al RCD Espanyol, club en el que desarrolló buena parte de su trayectoria deportiva y con el que terminó identificándose especialmente.

En enero de 2001 dio el salto al Paris Saint-Germain, iniciando una etapa en la liga francesa. Posteriormente continuó su carrera en el Girondins de Burdeos, aunque regresó cedido al Espanyol durante la temporada 2003-04. Tras finalizar su etapa en Francia, volvió definitivamente al conjunto blanquiazul en 2004, donde permaneció hasta anunciar su retirada del fútbol profesional en 2006, poniendo punto final a una trayectoria iniciada casi dos décadas antes.

A qué equipos ha entrenador Mauricio Pochettino

El recorrido de Mauricio Pochettino como entrenador comenzó en 2008 al frente del RCD Espanyol, donde permaneció durante cuatro temporadas en Primera División. Aquella primera experiencia le permitió consolidarse como uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección del fútbol europeo.

Después decidió iniciar una nueva etapa en Inglaterra. Su primer destino fue el Southampton, equipo al que dirigió durante las temporadas 2012-13 y 2013-14.

Su buen trabajo le abrió las puertas del Tottenham Hotspur, el club en el que más tiempo permaneció. Entre 2014 y 2020 lideró durante seis campañas el proyecto del conjunto londinense, convirtiéndose en uno de los entrenadores más reconocidos de la Premier League.

Tras cerrar su ciclo en Inglaterra, puso rumbo a Francia para dirigir al Paris Saint-Germain, donde permaneció durante las temporadas 2020-21 y 2021-22.

Su siguiente destino volvió a ser la Premier League. En mayo de 2023 fue anunciado como nuevo entrenador del Chelsea, aunque su etapa en Stamford Bridge concluyó apenas un año después.

Posteriormente aceptó la propuesta de la selección de Estados Unidos, iniciando un nuevo desafío en el fútbol internacional tras haber acumulado experiencia en algunos de los clubes más importantes de España, Inglaterra y Francia.

Qué dijo Pochettino sobre entrenar al Barcelona

Una de las frases más icónicas y recordadas de Mauricio Pochettino durante su carrera como entrenador fue la pronunciada en 2018, cuando dirigía al Tottenham. El argentino, de fuerte convicción y leal a sus colores, afirmó que antes de entrenar a los grandes rivales de los clubes a los que ha defendido, prefiere «trabajar en mi granja».

«Nunca voy a ser entrenador del Barcelona o del Arsenal porque estoy muy ligado al Espanyol y al Tottenham. Yo he crecido en Newell’s Old Boys y nunca entrenaré a Rosario Central. Es mi decisión. Prefiero trabajar en mi granja de Argentina que ir a entrenar a ciertos lugares», dijo textualmente el hoy entrenador de la selección estadounidense.