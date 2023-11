Pablo Motos y Cristina Pardo cargan contra Pedro Sánchez: «Este pacto no es igualitario»

Pablo Motos y Cristina Pardo han vuelto a cargar contra Pedro Sánchez. “Me avergüenzo de ser español», ha dicho el conductor de El Hormiguero en Antena3 a cuenta de las negociaciones de Sánchez para volver a ser investido presidente y su pacto con ERC. Y no sólo se ha quejado él en su tertulia semanal sobre actualidad. Cristina Pardo ha dicho que le sorprende que en el POSE “vayan en contra de la igualdad”, mientras que Nuria Roca sentenciaba “Es que no es un pacto, es un chantaje”. Y mientras, Motos ha asegurado que , a partir de ahora le dan ganas decir que es “europeo, no español”.

«Es indignante, ¿cuál es la forma de parar esto?», ha exclamado Tamara Falcó en la tertulia de El Hormiguero del jueves 3 de noviembre. La hija de Isabel Preysler se había sumado así al debate sobre el pacto del POSE con ERC y todas las concesiones que se les quiere dar al independentismo, todo para que Sácnhez vuelva a ser investido como presidente. Para contestar a Falcó, su compañero Juan del Val ha dicho:»Se para con el cumplimiento de las leyes, el que comete un delito lo tiene que pagar».

Este ha sido el momento en el que Pablo Motos ha aprovechado para confesar su sentimiento de “vergüenza”. “No sé cómo frenarlo, pero te puedo decir que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español, nunca me había pasado. Y probablemente si ahora viajara fuera y me preguntaran de donde soy diría europeo, porque no quiero decir que soy español, un lugar donde parece ser que hay presos políticos y, por lo tanto, este no es un sitio libre” Ha dicho Motos, a lo que Del Val le ha contestado: “El problema de eso es que todo es mentira, aquí nunca ha habido presos políticos”.

Cristina Pardo, por su parte, también ha reflexionado sobre el asunto: “Es bastante llamativo por la cantidad de cesiones del PSOE y las pocas renuncias del independentismo. Se pacta la amnistía, se pacta un mediador para seguir los pactos como si fuéramos una democracia anómala o amorfa, se pacta el traspaso de las competencias de Cercanías cuando incluso el Gobierno en algún momento dijo que podía ser ilegal y después se pacta una condonación de la deuda a Cataluña de 15.000 millones de euros”.

Además, la periodista hablando de esta deuda que: “Uno de los principios fundacionales del socialismo es la igualdad, y a mí este pacto me parece muy poco igualitario. No somos iguales en derechos, ni en deberes, ni a la hora de afrontar nuestras deuda. El mensaje con el que te quedas es que unos tipos que no han sabido gestionar y que son sospechosos de malversar les tengo que pagar yo la deuda. Pero, ¿por qué?».